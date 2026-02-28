В Купянске россияне отрезаны от логистики: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

В городе продолжаются зачистки подразделениями украинских войск.

Российские оккупанты в Купянске отрезаны от логистики и снабжения. Об этом в эфире "Киев24" сказала Анастасия Халецкая, начальница отдела коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

На вопрос о ситуации в Купянске она отметила, что речь идет о не более чем нескольких десятках россиян в городе. Она отметила, что оккупанты отрезаны от логистики и снабжения.

По словам Халецкой, это еще одно доказательство того, что системного пребывания россиян в Купянске нет.

"Зачистки нашими подразделениями продолжаются в самом городе. И я думаю, что это только вопрос времени, когда у остальных россиян, которые остаются там на сегодняшний день, полностью закончится провизия и возможности для того, чтобы находиться в городе", - сказала представительница бригады.

Да, подчеркнула она, речь не идет о каком-то большом количестве подразделений или личного состава, которые могли бы представлять опасность.

В Купянске остается последний "карман" с россиянами

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Виктор Трегубов, спикер Объединенных сил Вооруженных сил Украины, отметил, что в Купянске Харьковской области российские оккупанты еще держат оборону в одном квартале вблизи центра города.

По его словам, другие "карманы", в которых были россияне, зачищены украинскими военнослужащими. Трегубов добавил, что в последнем "кармане" враг обороняется, но имеет много раненых и пытается выжить. По данным спикера, там остается несколько десятков оккупантов.

