Призрак Холодной войны: почему F-20 Tigershark проиграл 'битву' с F-16

Проект Northrop за 1,2 млрд долларов проиграл конкуренцию F-16, но оставил заметный след в истории авиации.

Истребитель F-20 Tigershark в 1980-х годах должен был стать доступной и высокотехнологичной альтернативой для союзников США, однако программа завершилась провалом, несмотря на впечатляющие характеристики, пишет 19FortyFive.

Проект компании Northrop разрабатывался как частная инициатива без прямого заказа со стороны правительства. Самолет мог развивать скорость до 2 Махов, имел цифровую кабину, современную авионику и характерный "акулий нос", что обеспечивало определенные преимущества с точки зрения радиолокационной заметности еще до эпохи полноценных стелс-технологий.

F-20 оснащался двумя 20-мм пушками, семью узлами подвески и турбовентиляторным двигателем YF404-GE-100. На вооружении могли использоваться ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-7, а также другие типы боеприпасов. Пилоты отмечали высокую маневренность благодаря эффективному соотношению тяги к весу.

Видео дня

Впрочем, судьбу самолета решили политические изменения в США. В 1980-х годах экспортные ограничения были ослаблены, что позволило F-16 Fighting Falcon напрямую конкурировать за тех же иностранных клиентов. Большинство союзников отдали предпочтение проверенной платформе F-16, которую активно модернизировали Lockheed Martin и ВВС США.

Программа F-20 была окончательно отменена в 1986 году после потери двух прототипов в авариях, связанных с перегрузками и потерей сознания пилотами (G-LOC). Общие затраты на разработку оценивались примерно в 1,2 миллиарда долларов. Было построено только три прототипа.

F-20 стал одним из примеров амбициозных, но нереализованных авиационных проектов времен Холодной войны. Подобную судьбу постигло и YF-23 Black Widow II, который проиграл конкуренцию F-22.

Несмотря на коммерческий провал, эксперты отмечают, что технологические решения и инженерные наработки F-20 повлияли на дальнейшее развитие легких высокоскоростных боевых самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: