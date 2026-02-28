Какое лучшее время для приема пищи во время похудения: ученые провели исследование

Переход на восьмичасовой режим питания может стать главной стратегией для долгосрочного контроля веса. Об этом свидетельствуют новые исследования, представленные на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), передает The Independent.
Результаты исследования показывают, что люди с избыточным весом и ожирением, которые придерживались этого режима питания с ограниченным временем, успешно похудели и поддерживали пониженный вес в течение длительного времени.
"Исследование демонстрирует, что независимо от того, решил ли человек поститься раньше или позже в течение дня, такой подход, который поддерживается в течение трех месяцев, может оказаться эффективным. Хотя исследование еще не прошло рецензирование, его предварительные результаты открывают перспективный путь для тех, кто борется с контролем веса", - добавляют в материале.
В частности, главный автор исследования, доктор Альба Камачо-Карденоса из Университета Гранады в Испании, подчеркнула:
"Наше исследование показало, что ограничение времени приема пищи до восьми часов в любое время дня в течение трех месяцев может привести к значительной потере веса по крайней мере на год. Эти преимущества можно объяснить 16-часовым периодом голодания, а не временем приема пищи".
Отмечается, что во время исследования участники были разделены на четыре группы на 12 недель:
- питание в течение 12 часов или более;
- ограничение питания до восьми часов, начиная с 10 утра;
- ограничение питания до восьми часов, начиная после 13 часов;
- возможность самостоятельно выбрать восьмичасовой промежуток времени для питания.
Всем группам были даны советы по средиземноморской диете, чтобы помочь им питаться здоровее.
Ученые измеряли вес тела, обхват талии и бедер в начале испытания после 12-недельного плана и через 12 месяцев.
"Исследование показало, что, хотя те, кто питался в течение 12 часов или дольше, потеряли в среднем 1,4 кг, группы с ограниченным временем потеряли больше, примерно от 3 до 4 кг", - отметили в публикации.
Также группы с ограниченным временем приема пищи имели большее уменьшение обхвата талии и бедер на несколько сантиметров и сохранили большую потерю веса через 12 месяцев.
"Через год те, кто ел в течение 12 часов или более, имели среднее увеличение массы тела на 0,4 кг, по сравнению с потерей веса примерно на 2 кг в группах с ограниченным временем приема пищи в начале и в конце исследования, как показало исследование", - добавили в The Independent.
Те, кто выбрал собственный режим, также потеряли некоторый вес.
"Такой вид интервального голодания кажется приемлемым для взрослых с избыточным весом или ожирением, которые хотят иметь относительно простой способ похудения и поддержания веса, который менее скучный и более эффективный с точки зрения времени по сравнению с ежедневным подсчетом калорий, но это требует дальнейших исследований в более масштабных и долгосрочных исследованиях", - отметил координатор исследования из Университета Гранады Джонатан Руис.
В свою очередь главный исследователь и руководитель отдела питания человека в Метаболических исследовательских лабораториях Кембриджского университета Мария Хондроникола считает, что необходимы дальнейшие исследования.
"Понимание того, насколько хорошо участники придерживались графика приема пищи, уровня потребления калорий и изменило ли ограничение времени приема пищи какие-либо метаболические показатели, связанные с ожирением, даст ценную информацию о настоящей эффективности ограничения времени приема пищи", - объяснила она.
