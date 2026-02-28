Какое лучшее время для приема пищи во время похудения: ученые провели исследование

Участникам эксперимента дали советы по средиземноморской диете.

Переход на восьмичасовой режим питания может стать главной стратегией для долгосрочного контроля веса. Об этом свидетельствуют новые исследования, представленные на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), передает The Independent.

Результаты исследования показывают, что люди с избыточным весом и ожирением, которые придерживались этого режима питания с ограниченным временем, успешно похудели и поддерживали пониженный вес в течение длительного времени.

"Исследование демонстрирует, что независимо от того, решил ли человек поститься раньше или позже в течение дня, такой подход, который поддерживается в течение трех месяцев, может оказаться эффективным. Хотя исследование еще не прошло рецензирование, его предварительные результаты открывают перспективный путь для тех, кто борется с контролем веса", - добавляют в материале.

В частности, главный автор исследования, доктор Альба Камачо-Карденоса из Университета Гранады в Испании, подчеркнула:

"Наше исследование показало, что ограничение времени приема пищи до восьми часов в любое время дня в течение трех месяцев может привести к значительной потере веса по крайней мере на год. Эти преимущества можно объяснить 16-часовым периодом голодания, а не временем приема пищи".

Отмечается, что во время исследования участники были разделены на четыре группы на 12 недель:

питание в течение 12 часов или более;

ограничение питания до восьми часов, начиная с 10 утра;

ограничение питания до восьми часов, начиная после 13 часов;

возможность самостоятельно выбрать восьмичасовой промежуток времени для питания.

Всем группам были даны советы по средиземноморской диете, чтобы помочь им питаться здоровее.

Ученые измеряли вес тела, обхват талии и бедер в начале испытания после 12-недельного плана и через 12 месяцев.

"Исследование показало, что, хотя те, кто питался в течение 12 часов или дольше, потеряли в среднем 1,4 кг, группы с ограниченным временем потеряли больше, примерно от 3 до 4 кг", - отметили в публикации.

Также группы с ограниченным временем приема пищи имели большее уменьшение обхвата талии и бедер на несколько сантиметров и сохранили большую потерю веса через 12 месяцев.

"Через год те, кто ел в течение 12 часов или более, имели среднее увеличение массы тела на 0,4 кг, по сравнению с потерей веса примерно на 2 кг в группах с ограниченным временем приема пищи в начале и в конце исследования, как показало исследование", - добавили в The Independent.

Те, кто выбрал собственный режим, также потеряли некоторый вес.

"Такой вид интервального голодания кажется приемлемым для взрослых с избыточным весом или ожирением, которые хотят иметь относительно простой способ похудения и поддержания веса, который менее скучный и более эффективный с точки зрения времени по сравнению с ежедневным подсчетом калорий, но это требует дальнейших исследований в более масштабных и долгосрочных исследованиях", - отметил координатор исследования из Университета Гранады Джонатан Руис.

В свою очередь главный исследователь и руководитель отдела питания человека в Метаболических исследовательских лабораториях Кембриджского университета Мария Хондроникола считает, что необходимы дальнейшие исследования.

"Понимание того, насколько хорошо участники придерживались графика приема пищи, уровня потребления калорий и изменило ли ограничение времени приема пищи какие-либо метаболические показатели, связанные с ожирением, даст ценную информацию о настоящей эффективности ограничения времени приема пищи", - объяснила она.

