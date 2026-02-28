Израиль наносит удары по Ирану, чтобы уничтожить все руководство страны, - Axios

По словам израильских чиновников, резиденция Хаменеи и правительственный комплекс были атакованы.

Израильские военно-воздушные силы 28 февраля нанесли многочисленные удары по всей территории Ирана, пытаясь убить верховного лидера Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных руководителей. Об этом сообщили израильские и американские чиновники для Axios.

"Цель состоит в создании всех условий для падения иранского режима, но развитие событий также будет зависеть от того, насколько иранский народ восстанет", - заявил израильский чиновник.

По словам чиновников страны, Израиль нацелен на все иранское руководство - политическое и военное, прошлое, настоящее и будущее. Также они отметили, что резиденция Хаменеи и правительственный комплекс были атакованы.

Видео дня

Также среди тех, на кого нацелены атаки, по словам чиновников, есть президент Масуд Пезешкян, командующий Корпусом исламской революционной гвардии Ахмад Вахиди, главный советник Хаменеи по вопросам безопасности Али Шамхани и бывший президент Махмуд Ахмадинежад.

В то же время высокопоставленный американский чиновник рассказал Axios, что удары США направлены на ракетную программу Ирана и ракетные пусковые установки, тогда как израильские атаки направлены как на ликвидацию высокопоставленных иранских чиновников, так и на ракетную программу.

Израильские чиновники добавили, что пока неизвестно, какие именно иранские лидеры были убиты.

"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки. Пришло время для всех частей иранского народа - персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазов - сбросить иго тирании и создать свободный и стремящийся к миру Иран", - сказал в видео, опубликованном в субботу утром, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь, в своем видеообращении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что во время атак иранский народ должен оставаться в своих домах.

"Когда мы закончим, захватите власть, она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за многие поколения. Пришло время взять контроль над своей судьбой и открыть процветающее и славное будущее, которое находится в пределах вашей досягаемости. Это момент для действий. Не упустите его", - добавил американский лидер.

Ситуация в Иране - последние новости

Напомним, 28 февраля Израиль атаковал Иран. Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение, призывая граждан оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон.

Впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Иране. По его словам, вспышка войны между США, Израилем и Ираном имеет "серьезные последствия" для международного мира и безопасности.

"Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что сейчас у него нет другого выбора, кроме как принять участие в добросовестных переговорах, чтобы прекратить свои ядерные и баллистические ракетные программы, а также действия, дестабилизирующие регион", - отметил политик.

Вас также могут заинтересовать новости: