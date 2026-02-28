Военная операция США в Иране может продлиться несколько недель, - экс-глава штаба ЦРУ

Баш заявил, что операция США в Иране не идет ни в какое сравнение с событиями в Венесуэле в начале года.

Масштаб нынешней военной операции в Иране намного больше, чем все, что ранее проводила администрация президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал Джереми Баш, который занимал должность главы штаба ЦРУ и Министерства обороны во время администрации Барака Обамы, в комментарии для NBC News.

Военная операция в Иране может продлиться несколько недель

Баш сравнил нынешние события в Иране с военной операцией США в Венесуэле, проведенной в начале 2026 года, а также другими американскими операциями, которые проводились ранее.

"Те операции были в основном разовыми. А эта - обширная, скоординированная, вероятно, многонедельная кампания", - сказал он.

Смена иранского режима - "невыполнимая миссия"

Министр иностранных дел Ирана Ирана Аббас Аракчи в комментарии для NBC News заявил, что смена иранского режима "является невыполнимой миссией".

"Невозможно сменить режим, когда миллионы людей поддерживают так называемый режим", - сказал Аракчи журналистам.

Глава МИД Ирана добавил, что "миллионы людей вышли на улицы городов по всей стране, чтобы отметить недавнюю годовщину революции 1979 года".

"Да, есть и те, кто жалуется, но есть и ярые сторонники режима. К тому же у нас очень хорошо налаженная политическая структура", - подчеркнул он.

По словам Аракчи, в начале 2026 года иранское правительство "терпеливо относилось к мирным протестам". Он добавил, что "вооруженные элементы, поддерживаемые Израилем, начали стрелять в полицейских и сотрудников сил безопасности".

Во время атак могли быть убиты верховный лидер Ирана и глава КСИР

Ранее Reuters со ссылкой на трех источников сообщало, что в результате израильских атак могли быть ликвидированы министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

По данным The Times of Israel, Пакпур, вероятно, был убит в результате утренних ударов по Ирану. Кроме того, израильские чиновники рассказали журналистам, что во время утреннего удара, вероятно, также погибли Насирзаде и глава разведки Ирана.

В эфире израильского телеканала Channel 12 также прозвучала информация о гибели верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Тем не менее, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Хаменеи, "насколько ему известно", не погиб.

Аракчи сказал журналистам, что в результате ударов по стране, вероятно, погибли несколько командиров, но высокопоставленные чиновники выжили.

