Какая порода собак самая легкая в дрессировке: эксперты назвали умного и надежного друга

Эти собаки были выведены для жизни на ферме.

Если вы хотите завести собаку, то нужно учесть много факторов. Как пишет ParadePets, лучшая порода для семей, которую легко дрессировать, это австралийская овчарка.

По словам экспертов, этих собак легче дрессировать, потому что они:

умны;

мотивированы;

преданны;

стремятся угодить.

Как известно, австралийские овчарки были выведены для жизни на ферме и выполнения очень конкретной задачи (пастбище), поэтому обучение заложено в их ДНК.

Дрессировка австралийских овчарок

Австралийские овчарки не только легче дрессируются, чем другие породы, но и легче обучаются выполнять различные задачи. Поэтому хорошо дрессированная австралийская овчарка может стать:

собакой-пастухом;

собакой для эмоциональной поддержки;

собакой-сигнализатором при судорогах, диабете и других заболеваниях;

собакой-поводырем для людей с недостатками зрения.

Несмотря на то, что дрессировать австралийскую овчарку может быть проще, чем другие породы, это не значит, что можно лениться. Эти собаки очень умные, а это значит, что они могут обнаруживать слабые места, а также они склонны к побегам и разрушительному поведению.

Также в ParadePets говорят, что их легко дрессировать, однако может быть сложно удерживать.

"Как и с любой собакой, вы должны следить за признаками того, что они начинают выходить из-под контроля. Если они начинают нарушать правила, принимайте жесткие меры!" - советуют в материале.

В то же время, если вы готовы посвятить им время, то эта порода станет для вас отличным выбором, особенно для детей. Такая милая собака быстро дополнит вашу семью.

