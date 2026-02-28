Как понять, что организму необходимо больше клетчатки: главные признаки

Недостаток клетчатки приводит к ряду проблем со здоровьем.

Клетчатка необходима для оптимального пищеварения и общего здоровья. И все же многие из нас не получают ее в достаточном количестве, что может привести к краткосрочным и долгосрочным проблемам со здоровьем.

Издание Martha Stewart выяснило у диетологов, как понять, достаточно ли клетчатки в рационе.

Сколько клетчатки нужно человеку в день

"В среднем взрослому человеку требуется от 25 до 38 граммов клетчатки в день", - сообщила диетолог Роксана Эхсани.

Видео дня

По ее словам, только около 7% населения полностью покрывают суточную потребность в клетчатке.

Есть несколько причин, по которым многие люди не получают достаточно клетчатки. Во-первых, по словам Эсани, большинство людей не потребляют достаточно продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты, овощи и бобовые, например фасоль или горох. Люди также склонны выбирать рафинированные продукты вместо цельнозерновых, говорит она. Кроме того, обычные закуски, как чипсы и газированные напитки, содержат мало клетчатки, что еще больше увеличивает ее дефицит.

Что произойдет, если не есть достаточно клетчатки

Запор и проблемы с пищеварением

Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая, и обе они играют важную роль для регулярного стула, говорит диетолог Лори Аллен.

"Растворимая клетчатка, содержащаяся в таких продуктах, как овес, бобы и яблоки, растворяется в воде, образуя гель, который смягчает стул и облегчает его прохождение. Нерастворимые волокна, содержащиеся в цельных зернах, орехах и овощах, увеличивают объем стула и ускоряют прохождение отходов через пищеварительный тракт", – говорит Аллен.

Таким образом, без достаточного количества клетчатки в рационе возникнут проблемы с желудочно-кишечными проблемами, как запор. Это может произойти очень быстро, в течение 1–3 дней после снижения потребления клетчатки, говорит Аллен.

"Когда потребление клетчатки снижается, объем стула уменьшается, и он медленнее проходит через толстую кишку", – говорит Аллен.

По мере задержки в кишечнике стул теряет воду, становится твердым и все труднее выходит, отмечает она.

Снижение чувства сытости

"Продукты с высоким содержанием клетчатки увеличивают объем пищи, замедляют опорожнение желудка и стимулируют выработку гормонов, которые сигнализируют мозгу о сытости", – говорит Аллен.

Кроме того, многие продукты, богатые клетчаткой, требуют более тщательного пережевывания, что естественным образом замедляет процесс еды и дает время для регистрации сигналов сытости, отмечает диетолог.

"Когда в еде мало клетчатки, вы можете быстрее почувствовать голод, что может привести к перееданию или перекусам", – говорит Эхсани.

По ее словам, это может затруднить контроль веса и негативно повлиять на общее состояние здоровья.

Ухудшение контроля за холестерином

"Со временем употребление пищи с высоким содержанием клетчатки может способствовать поддержанию здорового уровня холестерина", – говорит Эхсани.

Это связано с тем, что растворимая клетчатка помогает снизить уровень ("плохого") холестерина, связываясь с холестерином в пищеварительном тракте и выводя его из организма, объясняет она. Напротив, употребление пищи с низким содержанием клетчатки может способствовать постоянному повышению уровня холестерина, что потенциально увеличивает риск сердечных заболеваний, говорит диетолог.

Нестабильный уровень сахара в крови

Клетчатка замедляет пищеварение и усвоение углеводов, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, говорит Эхсани. Поэтому без достаточного количества клетчатки уровень сахара в крови может быстрее повышаться и понижаться после еды, отмечает она. По ее словам, в результате человек может столкнуться с инсулинорезистентностью или диабетом. .

Повышенный риск некоторых видов рака

"Хронически низкое потребление клетчатки связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, в частности колоректального рака. Нерастворимые клетчатка помогает быстрее продвигать отходы по пищеварительному тракту, сокращая время, в течение которого потенциально вредные вещества остаются в контакте со слизистой оболочкой толстой кишки", – говорит Аллен.

Между тем, растворимая клетчатка действует как пребиотик, питая полезные бактерии кишечника, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровье клеток толстой кишки, отмечает она.

Признаки низкого потребления клетчатки

менее трех дефекаций в неделю;

твердый, сухой или труднопроходимый стул;

вздутие живота или дискомфорт;

напряжение или длительное ощущение, что после дефекации не все вышло "полностью";

частое чувство голода вскоре после еды;

спад энергии или тяга к еде между приемами пищи.

Ранее УНИАН писал, почему постоянно тянет на перекусы.

Вас также могут заинтересовать новости: