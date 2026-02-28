Госдеп США назвал 5 самых безопасных городов Мексики

Эта страна еще покорит сердца бывалых туристов.

Мексика далеко не самая безопасная страна для туристов. Недавние беспорядки лишь усугубили ситуацию, но есть места, куда можно и нужно съездить.

Издание Travel off path пишет, что в Мексике есть два штата, где достаточно обычной внимательности - Юкатан и Кампече.

Благодаря своей географической изолированности на полуострове и значительным инвестициям в безопасность, эти штаты - совершенно другой мир по сравнению с приграничными регионами или транзитными коридорами, где действуют картели.

Мерида (Юкатан)

Мерида, которую часто называют "Белым городом", - культурный и кулинарный центр полуострова Юкатан. Она постоянно входит в рейтинг самых безопасных городов Мексики. Улицы чистые, местные жители очень гордятся своим майяским наследием, а полиция заметна, но невероятно дружелюбна.

Вальядолид (Юкатан)

Большинство туристов видят Вальядолид только из окна туристического автобуса по пути из Канкуна в Чичен-Ицу. Это огромная ошибка. Этот оживленный колониальный городок, окрашенный в пастельные тона, безопасен для прогулок в любое время суток. Здесь царит медленный ритм жизни джунглей, который заставляет вас расслабиться.

Прогресо (Юкатан)

Если вы хотите насладиться Мексиканским заливом без стерильной атмосферы, отправляйтесь в Прогресо. Он расположен всего в 40 минутах езды к северу от Мериды и это местом отдыха для местных жителей. Это невероятно спокойное, очень безопасное место, которое славится самым длинным пирсом в мире

Сан-Франциско-де-Кампече (Кампече)

Попав в Кампече, вы почувствуете себя как на съемочной площадке. Поскольку в 1600-х годах город постоянно подвергался нападениям пиратов, его исторический центр окружен массивными каменными стенами и бастионами. Сегодня он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и, пожалуй, является самым тихим и безопасным местом.

Исамаль (Юкатан)

Исамаль признанный Pueblo Mágico (волшебный город) и вполне заслуживает этого звания. Практически каждое здание в историческом центре окрашено в один и тот же оттенок золотисто-желтого цвета. Город визуально невероятно спокойный и достаточно маленький, чтобы преступность в нем практически отсутствовала.

