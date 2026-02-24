Россияне пытаются истощать украинскую оборону, нащупывая в ней слабые места малыми группами солдат.

После четырех лет войны Россия перешла к новой тактике на фронте. Небольшие штурмовые отряды, состоящие всего из двух-трех солдат, используют слабые места в украинской обороне, надеясь на медленное и болезненное истощение противника, а не на нанесение ему смертельного удара, говорится в статье France24.

По словам эксперта по безопасности из Нидерландского института международных отношений Клингендаэль Эрика Стейнмана, который назвал это тактикой "тысячи порезов", в течение 2025 года она приобрела большое значение. А к прошлому лету стала основной тактикой, используемой российскими войсками.

"Тысячу порезов" наносят небольшие группы людей, которые могут успешно проникнуть на территорию Украины. По словам Стейнмана, эти подразделения состоят из двух-трех солдат. Численность этих подразделений редко превышает 10 бойцов, поскольку их цель – быть как можно более незаметными.

Издание наводит данные аналитического центра, Атласского института международных отношений, о том, что такие микроподразделения "достигли тактических успехов в таких ключевых городах, как Купянск и Покровск". Указывается, что с ноября 2025 года "российские войска начали успешно прорывать украинские линии обороны в Покровске с помощью небольших групп". А теперь россия пытается повторить этот метод вдоль всей линии фронта.

"Цель состоит в том, чтобы найти бреши с помощью небольшого количества людей, а затем отправить туда пехоту", – сказала специалистка по России и международным отношениям из Университета Портсмута Вероника Хинман.

Авторы пишут, что российские солдаты используют тепловые одеяла или палатки, которые они держат на расстоянии от тела с помощью ручек. При этом, если российская сторона теряет больше людей, чем Украина, во время этих операций, то, по оценке Стейнмана, она "более способна перенести потери".

Но при этом метод "тысячи порезов" не всегда обозначает территориальные завоевания для российской стороны. Эксперты считают, что этот метод представляет собой "значительный сдвиг в менталитете армии" и отход от "традиционного стремления к драматическому удару молота". Они также говорят, что метод не позволяет "достичь реального прорыва".

Кроме того, таким способом россияне пытаются избежать дроновых ударов, поскольку большую группу легче обнаружить и затем нанести по ней удары.

Война на истощение

Также подобный способ позволяет России "затягивать конфликт" в своих интересах. Как сказал Стейнман, Москва хочет, чтобы война продолжалась до тех пор, пока она не добьется решительной победы, а многочисленные проходы через украинские линии обороны вынуждают украинцев реагировать и истощают их боеприпасы.

Отмечается, что эта тактика также выгодна Москве с политической точки зрения. Она позволяет делать фотографии российских солдат с российскими флагами посреди украинских населенных пунктов и создавать впечатление, будто Россия взяла под свой контроль эти территории.

И хотя такие "вторжения" не длятся долго, но эти изображения "создают впечатление, что русские наступают и, следовательно, находятся в сильной позиции".

Авторы отметили, что Украина начинает адаптироваться к этой тактике россиян. Армия, в частности, использует технологические решения, такие как наземные дроны вдоль линии фронта, чтобы сократить человеческие потери.

Напомним, что армия РФ усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного и Приволья на Славянском и Краматорском направлениях, однако украинские военные удерживают рубежи и контролируют ситуацию. Известно, что оккупанты, несмотря на потери своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, но пехотные группы подвергаются огневому поражению и ликвидируются.

Является ли тактика инфильтрации действенной, рассказывали также украинские военные. По словам начальника отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майора Владимира Голягина, тактика является действенной, хотя при этом россияне ежемесячно теряют очень большое количество личного состава.

