Проблемы с ПВО: обозреватель заявил, что РФ пытается выкупить технику, проданную партнерам

Враг вынужден перебрасывать свои силы, оставляя некоторые территории без прикрытия.

Из-за проблем с противовоздушной обороной Россия обращается к своим партнерам, которым она ранее продавала, в частности, зенитно-ракетные комплексы, с целью их выкупа. Об этом в эфире "Киев 24" сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, отвечая на вопрос о пробелах в российской ПВО.

"Есть все признаки того, что по некоторым номенклатурам зенитно-ракетного вооружения враг сейчас очень сильно нуждается в других направлениях. Например, обращается к своим партнерам, которым ранее продавала ту или иную технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы, с целью их выкупа обратно", – отметил он.

Говоря о комплексах С-300 и С-400, Кушников отметил, что враг вынужден перебрасывать свои средства с других территорий и направлений, оставляя без прикрытия, например, Дальний Восток и Крайний Север.

Эксперт также отметил, что враг начал испытывать дефицит зенитных управляемых ракет типов 57Е6 и 9М333, которые активно используются как на линии боевого столкновения, так и для прикрытия регионов в тылу России.

ВСУ "прорубают" воздушные коридоры

Как сообщалось, ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что украинские защитники создают предпосылки для более успешного запуска не только дальнобойных дронов, но и крылатых ракет.

Он отметил, что ведется постоянная работа по очистке неба и "прорубанию" коридоров, и что эта работа в первом квартале 2026 года выросла на 240%. По словам Кузана, нами регулярно поражается от 10 до 85 средств ПВО на оккупированной территории.

Вас также могут заинтересовать новости: