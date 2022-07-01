30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный, назвав это "жестом доброй воли". Однако на самом деле россияне не выдержали ударов Вооруженных сил Украины, потеряв на Змеином и в окрестных водах техники более $600 млн.
Об этом пишет Forbes.
Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он принимал участие в оккупации Змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.
На острове было уничтожено по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства различных классов общей стоимостью около $50 млн.
17 июня украинская армия уничтожила спасательное буксирное судно "Василий Бех", спущенное на воду всего шесть лет назад. На борту корабля был зенитно-ракетный комплекс "Тор".
Кроме того, россияне потеряли на Змеином три зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С1".
"Общая оценка уничтоженной на Змеином и в окружающих водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери-перечень может не быть исчерпывающим", - пишет Forbes.
Напомним, что Змеиный-остров в Одесской области, площадью 17 га. Он был единственной территорией, которую оккупантам удалось захватить в регионе.
Освобождение Змеиного: что известно
30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.
В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе.
Накануне побега с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны России утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта.
Более того, в Москве обещали, что эта мера призвана якобы разблокировать Черное море для вывоза украинского зерна за рубеж.