Оккупанты захватили остров в первый день войны и покинули его, не выдержав ударов ВСУ.

30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный, назвав это "жестом доброй воли". Однако на самом деле россияне не выдержали ударов Вооруженных сил Украины, потеряв на Змеином и в окрестных водах техники более $600 млн.

Об этом пишет Forbes.

Самой большой потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота-ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Он принимал участие в оккупации Змеиного, стал героем почтовой марки, а 13 апреля был поражен и затонул через день.

На острове было уничтожено по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства различных классов общей стоимостью около $50 млн.

17 июня украинская армия уничтожила спасательное буксирное судно "Василий Бех", спущенное на воду всего шесть лет назад. На борту корабля был зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Кроме того, россияне потеряли на Змеином три зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С1".

"Общая оценка уничтоженной на Змеином и в окружающих водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери-перечень может не быть исчерпывающим", - пишет Forbes.

Напомним, что Змеиный-остров в Одесской области, площадью 17 га. Он был единственной территорией, которую оккупантам удалось захватить в регионе.

Освобождение Змеиного: что известно

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен ею 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации указанной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе.

Накануне побега с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны России утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта.

Более того, в Москве обещали, что эта мера призвана якобы разблокировать Черное море для вывоза украинского зерна за рубеж.

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