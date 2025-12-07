Так называемые следователи утверждают, что Бровди приказал заминировать дорогу, на которой подорвалась российская пропагандистка.

Следственный комитет РФ объявил командующего Сил беспилотник систем Роберта Бровди с псевдонимом "Мадяр" в международный розыск.

Об этом сам "Мадяр" сообщил в Facebook отметив, что это произошло 5 декабря. Россия обвиняет его в "терроризме и убийстве военкора" Анны Прокофьевой.

Бровди опубликовал информацию с обвинениями в свой адрес с оккупационных ресурсов. Отмечается, что СКР заочно обвиняет его в гибели военкора Первого канала Прокофьевой.

Так называемые следователи заявляют, что пропагандистка погибла в результате "теракта в Курской области". В ведомстве утверждают, что в берегу именно Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона.

"В дальнейшем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых был военный корреспондент", - отмечают в СКР.

Следовательно, "Мадяра" объявили в международный розыск. Расследование по его делу якобы "находится на завершающей стадии".

Сам Мадяр с иронией комментирует эти обвинения:

"Помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло...".

Ликвидация Анны Прокофьевой - как погибла пропагандистка

35-летняя Анна Прокофьева погибла 26 марта. В пресс-службе Первого канала сообщали, что она подорвалась на мине во время подготовки репортажа. Правитель Владимир Путин посмертно наградил Анну Прокофьеву орденом мужества.

