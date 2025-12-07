РФ объявила 'Мадяра' в международный розыск: он иронично отреагировал

Следственный комитет РФ объявил командующего Сил беспилотник систем Роберта Бровди с псевдонимом "Мадяр" в международный розыск.
Об этом сам "Мадяр" сообщил в Facebook отметив, что это произошло 5 декабря. Россия обвиняет его в "терроризме и убийстве военкора" Анны Прокофьевой.
Бровди опубликовал информацию с обвинениями в свой адрес с оккупационных ресурсов. Отмечается, что СКР заочно обвиняет его в гибели военкора Первого канала Прокофьевой.
Так называемые следователи заявляют, что пропагандистка погибла в результате "теракта в Курской области". В ведомстве утверждают, что в берегу именно Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона.
"В дальнейшем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых был военный корреспондент", - отмечают в СКР.
Следовательно, "Мадяра" объявили в международный розыск. Расследование по его делу якобы "находится на завершающей стадии".
Сам Мадяр с иронией комментирует эти обвинения:
"Помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло...".
Ликвидация Анны Прокофьевой - как погибла пропагандистка
35-летняя Анна Прокофьева погибла 26 марта. В пресс-службе Первого канала сообщали, что она подорвалась на мине во время подготовки репортажа. Правитель Владимир Путин посмертно наградил Анну Прокофьеву орденом мужества.