Как подчеркнул министр, враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже.

Об этом он написал в Facebook.

"147 часов обороны. Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление.

В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальная ложь российской пропаганды дает трещины.

Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов. Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго.

Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задания в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом.

Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.

Сейчас от российского террора страдает много наших городов и сел, но не больше всего - Харьков, Мариуполь и Херсон. Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России.

А есть украинские граждане, которые говорят на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам.

И мы обязательно победим!

Вчера у меня был долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа.

Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые эту помощь оказывают. Присоединяется даже те, в отношении кого это считалось невозможным.

В Украину уже прибыли и встали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше стингеров и джавелинов.

Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира.

Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от русского нашествия.

Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь.

После победы мы почтим их память так, чтобы и через века украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей.

Слава Украине! Слава Героям Украины!"

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