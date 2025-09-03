Речь идет лишь об одной категории компаний.

Бронировать военнообязанных мужчин, которые находятся в розыске ТЦК, смогут не все критические предприятия. Такое заявление сделал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что речь идет только об одной категории критических предприятий. По его словам, делать это смогут только те предприятия, которые признаны критическими в сфере обороны.

"То есть, это не для всех критических предприятий. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе", – пояснил он.

Нардеп добавил, что военнообязанные украинцы без военно-учетного документа, с неактуальными данными или те, кто находится в розыске ТЦК, смогут получить бронь на срок до 45 дней. При этом в течение этого времени они будут обязаны привести свои документы в порядок. Вениславский акцентировал, что нужно это не для того, чтобы отправлять ценных специалистов на фронт.

По его словам, бывали случаи, когда важный работник приходил в ТЦК, чтобы получить бронь и обновить данные, но получал боевую повестку. Уже на следующий день человек отправлялся на полигон, что приводило к прекращению или задержкам в выпуске продукции этими предприятиями.

Бронирование для военнообязанных в Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о бронировании работников критических предприятий на 45 дней. Как рассказала народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Галина Янченко, это позволит украинцам пройти ВВК, обновить свои данные, зарегистрироваться в "Резерв+" и трудоустроиться на оборонные заводы.

Тем временем в Минэкономики сообщили, что некоторые критически важные предприятия смогут бронировать всех военнообязанных работников через "Дію". Касается это компаний, которые расположены и работают на прифронтовых территориях.

