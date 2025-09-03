Съемки стартуют в 2026 году.

Стриминговый сервис Amazon официально подтвердил, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале по мотивам Tomb Raider, пишет The Hollywood Reporter.

Английская актриса, сценаристка и телевизионный продюсер Фиби Уоллер-Бридж, которая давно признавалась в любви к игровой франшизе, начала разработку Tomb Raider в начале 2023 года. В мае 2024-го Prime Video заказал полноценный сериал. Производством занимаются Crystal Dynamics (разработчики игры), Story Kitchen и Amazon MGM Studios.

"Я невероятно рада объявить, что неповторимая Софи Тернер станет нашей Ларой, а вместе с ней собрана потрясающая команда. Не так часто выпадает шанс создавать сериал такого масштаба о персонаже, с которым ты выросла. Все, кто участвует в проекте, по-настоящему увлечены Ларой и обладают ее же дерзостью, смелостью и чувством юмора. Готовьте артефакты - Крофт возвращается", - сказала Уоллер-Бридж.

Сообщается, что к проекту также присоединился Чад Ходж в качестве со-шоураннера вместе с Уоллер-Бридж. Начало съемок назначено на 19 января 2026-го. Режиссером и исполнительным продюсером выступит Джонатан Ван Таллекен.

Стоит отметить, что Тернер еще в конце прошлого года стала главным претендентом на культовую роль, обойдя в шорт-листе таких актрис, как Маккензи Дэвис, Эмма Маки и Люси Бойнтон.

"Для меня огромная честь сыграть Лару Крофт. Она - культовый персонаж, который так много значит для миллионов людей, и я отдаю этой роли все, что у меня есть… Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы готовим", - отметила актриса.

