Коридор затмений 7-21 сентября 2025-го - самый мощный энергетический период года. Лунное затмение 7 сентября 2025 года произойдет в 17°00' Рыб, активируя кармическую ось Дева-Рыбы. Это последнее затмение на этой оси до 2033 года. Вселенная дает последний шанс закрыть кармические долги. Об этом УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Коридор затмений 2025: прогноз для каждого знака Зодиака
Овен
Ваши карты периода: Башня + 8 Мечей. Затмение бьет точно по вашему 6 дому здоровья и 12 дому подсознательных страхов. Вы буквально почувствуете, как тело "кричит" о накопившихся обидах. 7 сентября в 20:00 возможен острый приступ паники или резкая боль в спине - это ваша вторая чакра сбрасывает блоки от непрожитой агрессии на отца.
Главный страх периода: Вы панически боитесь, что коллеги узнают о вашей некомпетентности в вопросе, который скрываете месяцами. 11 сентября это может раскрыться.
Любовь - ОПАСНОСТЬ: Если ваш партнер рожден под знаком Рыб или Девы - 12 сентября он озвучит претензию, которую носил в себе годами. Фраза "Ты никогда меня не слушаешь" прозвучит как приговор. Одинокие Овны 14 сентября встретят человека с числом судьбы 7 - это кармический учитель, не любовник. Не путайте страсть с любовью!
Работа - критические дни. 9 и 16 сентября - дни финансовых потерь. НЕ подписывайте документы, не берите кредиты. Ваш управитель Марс в квадрате с Черной Луной спровоцирует конфликт с руководством. Держите язык за зубами 13 сентября в 14:00 - именно тогда захочется высказать все начальнику.
Здоровье: Головные боли 8-10 сентября - это не мигрень, а сопротивление третьего глаза новой информации. Простуда 15 сентября = блокирована горловая чакра от невысказанных слов.
Ритуал защиты на 7 сентября 19:30:
- Возьмите красную нить длиной 27 см (2+7=9 - число года).
- Завяжите 6 узлов (ваш дом затмения).
- На каждый узел: "Закрываю долги 6 дома, отпускаю страхи 12 дома".
- Носите на правом запястье до 22 сентября.
- 22 сентября сожгите с благодарностью.
Кристалл периода: Красная яшма на солнечном сплетении.
Цвет защиты: Темно-красный (НЕ яркий!).
Мантра: "RAM" - 108 раз каждое утро.
Благоприятные дни: 15 сентября (15=6, ваш дом затмения) - день для исцеления.
Опасные: 7, 11, 18 сентября - возможна энергетическая атака от женщины с именем на "М".
Телец
Ваши карты периода: Дьявол + 5 Пентаклей. Затмение активирует вашу 5/11 ось - дети против друзей, творчество против социума. Венера, ваш управитель, идет ретроградной 19 сентября - готовьтесь к возвращению старых любовников!
Главный страх: Вы панически боитесь, что друзья узнают о вашей финансовой несостоятельности. 14 сентября кто-то может попросить вернуть старый долг, о котором вы "забыли".
Любовь - ВНИМАНИЕ: Если у вас есть дети - 10 сентября они скажут что-то, что раскроет измену партнера. Фраза ребенка "А почему папа/мама вчера не ночевал дома?" станет детонатором. Одинокие Тельцы - 17 сентября на вечеринке встретите человека, который выглядит ТОЧНО как ваш кармический партнер из прошлой жизни. Проверьте: если у него есть родинка на левом плече - это знак!
Работа - переломный момент: 13 сентября в 11:00 вам предложат участие в сомнительном проекте. Если согласитесь - до конца года потеряете репутацию. Ваш творческий проект, над которым работали 6 месяцев, 20 сентября может быть присвоен коллегой с инициалами А.С. или С.А.
Финансы: 8 сентября - день финансовой дыры. Сломается техника стоимостью месячной зарплаты. 16 сентября - неожиданный доход от творчества.
Ритуал привлечения денег на 9 сентября 05:00:
- Положите 5 монет (ваш дом затмения) в зеленую ткань.
- Добавьте лавровый лист с написанной суммой.
- Капните 11 капель (дом друзей) эфирного масла пачули (дом друзей).
- Спрячьте в северном углу спальни.
- 30 сентября положите монеты в кошелек.
Кристалл: Зеленый авантюрин в левом кармане.
Цвет изобилия: Изумрудный (одежда или аксессуары).
Мантра: "LAM SHREEM" - 54 раза вечером.
Благоприятные дни: 9, 19 сентября - дни Венеры.
Критические: 10, 14, 20 сентября - блокировка денежного канала.
Близнецы
Ваши карты на период: Маг перевернутый + 10 Мечей. Затмение бьет по оси 4/10 дом - мать против карьеры, корни против амбиций. Меркурий, ваш управитель, делает петлю именно в вашем 4 доме - готовьтесь к семейным тайнам!
Главный страх: Мать/отец раскроют семейную тайну, которая разрушит вашу репутацию. 15 сентября может всплыть информация о внебрачном брате/сестре.
Любовь - ДРАМА: Партнер 11 сентября в 19:00 заявит: "Я хочу жить отдельно от твоих родителей" или "Твоя мать разрушает наши отношения". Если вы одиноки - 18 сентября мать попытается познакомить вас с "замечательным человеком", который окажется энергетическим вампиром с числом судьбы 8.
Карьера - точка бифуркации: 12 сентября в 10:30 вам придется выбирать: важная встреча или семейный кризис. Если выберете работу - мать не простит. Выберете семью - потеряете контракт на 500K.
Недвижимость: 14-16 сентября - НЕ покупайте/продавайте недвижимость! Документы будут со скрытым дефектом. Возможно затопление квартиры 17 сентября.
Ритуал гармонизации рода на 10 сентября 22:00:
- Поставьте 4 белые свечи квадратом.
- В центр - фото матери и свое.
- Между фото положите ветку живой мяты.
- Проговорите 10 раз: "Я свободен от родовых программ".
- Оставьте догореть, пепел развейте на перекрестке.
Кристалл: Дымчатый кварц на корневой чакре.
Цвет баланса: Серый с белым.
Мантра: "OM GAM GANAPATAYE NAMAHA" - 27 раз.
Благоприятные дни: 11, 21 сентября.
Токсичные: 12, 15, 18 сентября - родовые программы на максимуме.
Рак
Ваши карты на период: Верховная Жрица + 9 Мечей. Затмение активирует 3/9 ось - близкое окружение против далеких горизонтов. Луна, ваш управитель, и является главным героем затмения - вы почувствуете КАЖДОЕ энергетическое изменение!
Главный страх: Вы боитесь, что ваша неосведомленность в важном вопросе станет публичной. 13 сентября на встрече/обучении вас могут "раскрыть".
Любовь - кармическая встреча: 7 сентября в 20:00, во время самого затмения, вы получите сообщение от человека из прошлого. Это кармический долг! Если ответите - завяжется новый узел на 7 лет. Одинокие Раки 16 сентября в книжном магазине/библиотеке встретят человека с татуировкой птицы - это знак!
Учеба/путешествия: 9 сентября - НЕ покупайте билеты! Поездка сорвется или произойдет ЧП. 19 сентября - судьбоносная информация придет через YouTube/подкаст в 11:11.
Документы: 11-13 сентября - период ошибок в документах. Дважды проверяйте каждую цифру! Особенно опасно для договоров аренды.
Ритуал открытия интуиции на 8 сентября в 03:00:
- Наберите стакан воды в 02:45.
- Добавьте 3 капли лимонного сока.
- Смотрите на воду при свече, проговаривая 9 раз: "Вода-мать, покажи правду".
- Выпейте залпом в 03:00.
- Сны этой ночью - пророческие!
Кристалл: Лунный камень под подушкой.
Цвет интуиции: Серебряный, перламутровый.
Мантра: "CHAM" - 81 раз перед сном
Магические дни: 7, 17 сентября.
Опасные: 9, 13, 20 сентября - возможен ментальный срыв.
Лев
Ваши карты на период: Солнце перевернуто + 7 Пентаклей. Затмение бьет по 2/8 оси - ваши деньги против чужих, ценности против трансформации. Солнце, ваш управитель, в напряженном аспекте с Плутоном - готовьтесь отдать долги Вселенной!
Главный страх: Вы панически боитесь бедности. 10 сентября может прийти сообщение о долге, который "висит" с 2018 года.
Любовь - финансовая правда. 14 сентября в 16:00 партнер признается в тайных тратах или долгах. Сумма шокирует - от 100K. Одинокие Львы - 18 сентября познакомитесь с человеком, который предложит "инвестировать в отношения" - это мошенник!
Деньги - критично. 7 сентября НЕ прикасайтесь к инвестициям! Потеряете 30-60%. 15 сентября - неожиданные деньги от человека с именем на "В". 17 сентября - кража или потеря кошелька.
Ритуал открытия денежного канала на 15 сентября 12:00:
- Станьте лицом к солнцу.
- В правой руке - золотая монета/украшение.
- В левой - лист с суммой-целью.
- Произнеси 8 раз: "Солнце-отец, наполни мой 2 дом!".
- Положите монету в кошелек, бумагу сожгите.
Кристалл: Цитрин на солнечном сплетении.
Цвет богатства: Золотой (обязательно!).
Мантра: "OM SURYAYA NAMAHA" - 108 раз на рассвете
Денежные дни: 15, 21 сентября.
Потери: 7, 10, 17 сентября.
Дева
Ваши карты на период: Смерть + Императрица. ВЫ - ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЗАТМЕНИЯ! Оно происходит точно напротив вашего знака. Полная перезагрузка личности! Меркурий, ваш управитель, делает петлю - прошлое вернется для завершения.
Главный страх: Вы боитесь, что маска "идеального человека" упадет, и все увидят ваши недостатки. 7 сентября в 20:00 это произойдет - и это ОСВОБОДИТ вас!
Любовь - точка истины: Если вы в токсичных отношениях - они закончатся 7-9 сентября. Резко, болезненно, но необходимо. Если отношения настоящие - выйдут на новый уровень. 14 сентября - предложение руки и сердца или окончательное расставание. Третьего не дано!
Личность: 8 сентября проснетесь другим человеком. Буквально! Изменений захочется внешность, имя, место жительства. Не сдерживайте себя!
Здоровье: 10-12 сентября - очистительный кризис. Возможна температура без причины, высыпания, расстройство ЖКТ - тело сбрасывает старые программы.
Ритуал перерождения на 7 сентября 19:45:
- Напишите на бумаге все, кем вы были.
- В 20:00 (момент затмения) сожгите.
- Пепел смойте в унитаз со словами: "Старая я умерла".
- Примите душ в полной темноте.
- Выйдите и зажгите белую свечу: "Новая я рождена".
- Следующие 14 дней НЕ смотрите в старые фото!
Кристалл: Лабрадор - камень трансформации.
Цвет перерождения: Фиолетовый.
Мантра: "OM NAMAH SHIVAYA" - 1008 раз в день затмения.
Дни силы: 14, 19, 22 сентября.
Дни кризиса: 7-9, 12 сентября.
Весы
Ваши карты на период: Отшельник + 7 Кубков. Затмение активирует вашу 12/6 ось - подсознательное против явного, карма против дхармы. Венера, ваш управитель, готовит сюрприз - тайное станет явным!
Главный страх: Вы боитесь остаться наедине со своими мыслями. 11 сентября придется - партнер/друзья будут недоступны именно когда больше всего будете нуждаться в поддержке.
Любовь - кармические долги: 13 сентября в 13:00 встретите человека, с которым были вместе в прошлой жизни. Почувствуете по мурашкам на спине! Если в отношениях - партнер 16 сентября раскроет тайну трехмесячной давности.
Здоровье - психосоматика: 8-10 сентября - приступы тревоги без причины. Это 12 дом очищает подсознательное. 15 сентября - возможны проблемы с кожей (высыпания = вытесненные эмоции).
Духовность: 17 сентября в 17:00 получите знак от Вселенной через случайную фразу незнакомца. Запишите дословно!
Ритуал очищения кармы на 12 сентября 00:00:
- Наберите ванну с морской солью (1 кг).
- Добавьте 12 капель лавандового масла.
- Лежите 20 минут с закрытыми глазами.
- Представляйте, как черные нити кармы растворяются.
- Слейте воду со словами: "Карма очищена, я свободен".
- Не вытирайтесь - высохните естественно.
Кристалл: Аметист на третьем глазу.
Цвет защиты: Бело-розовый.
Мантра: "OM MANI PADME HUM" - 108 раз.
Дни прозрения: 8, 17, 21 сентября.
Дни иллюзий: 11, 13, 16 сентября.
Скорпион
Ваши карты на период: Смерть + Туз Кубков. Затмение активирует 5/11 ось - романтика против дружбы, дети против социума. Плутон, ваш управитель, в напряжении с Луной - готовьтесь к эмоциональному цунами!
Главный страх: Друзья предадут вас ради собственной выгоды. 14 сентября узнаете, что "лучший друг" сплетничает за спиной уже 3 месяца.
Любовь - одержимость: 9 сентября почувствуете нездоровую одержимость человеком, которого видели только на фото. Если есть дети - 15 сентября ребенок скажет что-то, что изменит ваше отношение к партнеру навсегда.
Творчество/хобби: 11 сентября придет гениальная идея в 02:22. Запишите! Это канал от высшего Я. 18 сентября - возможность монетизировать хобби.
Ритуал трансформации на 13 сентября 21:00:
- Напишите на красной бумаге то, что хотите трансформировать.
- Проколите палец, капните кровь на бумагу.
- Сожгите над черной свечой.
- Пепел смешайте с землей.
- Посадите в эту землю семена (любые).
- Ухаживайте за растением - это ваша новая реальность.
Кристалл: Обсидиан для защиты, гранат для силы Цвет трансформации: Темно-красный, черный.
Мантра: "OM KRIM KALIKAYE NAMAHA" - 54 раза.
Дни силы: 7, 13, 20 сентября.
Дни уязвимости: 11, 14, 18 сентября.
Стрелец
Ваши карты на период: Колесо Фортуны + 3 Пентаклей. Затмение бьет по 4/10 оси - дом против карьеры, личное против публичного. Юпитер, ваш управитель, в тригоне - вам повезет больше других!
Главный страх: Ваша профессиональная некомпетентность станет очевидной. 11 сентября на публичном мероприятии можете "опозориться" - это освободит от перфекционизма!
Карьера - взлет или падение: 15 сентября в 15:00 - судьбоносное предложение. Если придет от человека с именем на "М" - соглашайтесь! 19 сентября - конфликт с руководством из-за ваших амбиций.
Дом/семья: 8-10 сентября - кризис с родителями. Мать может эмоционально шантажировать. 17 сентября - новость о недвижимости (наследство или проблема).
Обучение: 13 сентября узнаете о курсе/тренинге, который изменит жизнь. Инвестируйте! Окупится в 10 раз.
Ритуал карьерного роста на 16 сентября 10:00:
- На зеленой бумаге напишите должность-мечту.
- Положите под ним 10 монет (10 дим).
- Сверху - лавровый лист.
- Сверните в трубочку от себя.
- Положите в рабочий стол/сумку.
- Носите до получения результата.
Кристалл: Бирюза для удачи, тигровый глаз для карьеры.
Цвет успеха: Темно-синий, фиолетовый.
Мантра: "OM GURAVE NAMAHA" - 108 раз.
Дни прорыва: 15, 19, 21 сентября.
Дни препятствий: 8, 11, 17 сентября.
Козерог
Ваши карты на период: Дьявол + 9 Пентаклей. Затмение активирует 3/9 ось - близкий круг против дальних горизонтов, знания против мудрости. Сатурн, ваш управитель, требует ответственности!
Главный страх: Ваша ограниченность в знаниях станет очевидной. 12 сентября на важной встрече не сможете ответить на простой вопрос.
Документы/контракты: 9-11 сентября - НЕ подписывайте ничего! Мелкий шрифт содержит ловушку. 18 сентября - выгодная сделка от человека с инициалами К.К. или П.П.
Путешествия/переезды: 14 сентября - НЕ планируйте поездки! Транспорт сломается. 20 сентября - идеальный день для переезда/путешествия.
Учеба: 7 сентября придет осознание, что ваше образование устарело. Пора учиться новому! 16 сентября - встреча с учителем/ментором.
Ритуал мудрости на 9 сентября 09:09:
- Зажгите синюю свечу.
- Напишите вопрос, на который ищете ответ.
- Медитируйте 9 минут, глядя на пламя.
- Ответ придет через 9 дней (18 сентября).
- В тот день откройте первую увиденную книгу - там будет подсказка!
Кристалл: Флюорит для ясности мысли.
Цвет мудрости: Темно-зеленый, коричневый.
Мантра: "OM SAT CHIT ANANDA" - 81 раз.
Дни прозрения: 7, 16, 20 сентября.
Дни путаницы: 9, 12, 14 сентября.
Водолей
Ваши карты на период: Звезда + Туз Мечей. Затмение бьет по 2/8 оси - ваши ресурсы против чужих, материальное против трансформационного. Уран, ваш управитель, готовит неожиданности!
Главный страх: Финансовая зависимость от других станет критической. 10 сентября партнер/инвестор может отказать в поддержке.
Деньги - шок: 8 сентября в 08:00 - финансовая новость, которая шокирует. Или большой долг, или неожиданный доход. 16 сентября - НЕ давайте в долг! Не вернут до 2027 года.
Трансформация: 7 сентября почувствуете, что старая версия вас умерла. Это правда! Не цепляйтесь за прошлое.
Ритуал финансовой независимости на 8 сентября 08:08:
- Возьмите 8 монет разного номинала.
- Выложите в форме бесконечности ∞.
- В центр положите свое фото.
- Произнесите 8 раз: "Я финансово свободен".
- Оставьте на 8 дней.
- 16 сентября разменивайте монеты и потратьте.
Кристалл: Аквамарин для ясности, лабрадор для трансформации.
Цвет свободы: Электрик, бирюзовый.
Мантра: "OM AH HUM SO HAM" - 88 раз.
Дни прорыва: 8, 16, 21 сентября.
Дни кризиса: 10, 13, 19 сентября.
Рыбы
Ваши карты на период: Луна + 2 Кубков. Вы - ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ! Затмение происходит в вашем знаке! Нептун, ваш управитель, растворяет все иллюзии!
Главный страх: Партнер увидит вас настоящих - уязвимых, зависимых, слабых. 7 сентября все маски упадут!
Любовь - кармическая встреча: 7 сентября в 20:00 встретите/вспомните человека из прошлой жизни. Ощущение "я тебя знаю 1000 лет". Если в паре - отношения либо закончатся, либо выйдут на космический уровень. 14 сентября - предложение или разрыв.
Интуиция: 8-10 сентября - психические способности на максимуме. Сны пророческие! Записывайте каждый. 17 сентября в 03:33 - канал с высшим Я открыт.
Зависимости: 11-13 сентября - соблазн вернуться к старым зависимостям. НЕ поддавайтесь! Это последняя проверка.
Ритуал духовного пробуждения на 7 сентября 19:00:
- Наберите ванну, добавьте морскую соль.
- Зажгите 12 белых свечей вокруг.
- В 20:00 (момент затмения) полностью погрузитесь.
- Под водой произнесите свое ИСТИННОЕ желание.
- Выйдите обновленным.
- Следующие 12 дней - период чудес!
Кристалл: Селестин для связи с высшим Я.
Цвет духовности: Лавандовый, морская волна.
Мантра: "OM NAMO NARAYANAYA" - 108 раз.
Дни чудес: 7, 14, 17 сентября.
Дни иллюзий: 10, 13, 19 сентября.
"22 сентября - день осеннего равноденствия! Баланс дня и ночи. ВСЕ ритуалы этого дня работают в 100 раз сильнее! Используйте для закрытия коридора затмений", - посоветовал Макс Гордеев.
Макс Гордеев в Instagram.