Вселенная дарит последний шанс закрыть кармические долги.

Коридор затмений 7-21 сентября 2025-го - самый мощный энергетический период года. Лунное затмение 7 сентября 2025 года произойдет в 17°00' Рыб, активируя кармическую ось Дева-Рыбы. Это последнее затмение на этой оси до 2033 года. Вселенная дает последний шанс закрыть кармические долги. Об этом УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Коридор затмений 2025: прогноз для каждого знака Зодиака

Овен

Ваши карты периода: Башня + 8 Мечей. Затмение бьет точно по вашему 6 дому здоровья и 12 дому подсознательных страхов. Вы буквально почувствуете, как тело "кричит" о накопившихся обидах. 7 сентября в 20:00 возможен острый приступ паники или резкая боль в спине - это ваша вторая чакра сбрасывает блоки от непрожитой агрессии на отца.

Главный страх периода: Вы панически боитесь, что коллеги узнают о вашей некомпетентности в вопросе, который скрываете месяцами. 11 сентября это может раскрыться.

Любовь - ОПАСНОСТЬ: Если ваш партнер рожден под знаком Рыб или Девы - 12 сентября он озвучит претензию, которую носил в себе годами. Фраза "Ты никогда меня не слушаешь" прозвучит как приговор. Одинокие Овны 14 сентября встретят человека с числом судьбы 7 - это кармический учитель, не любовник. Не путайте страсть с любовью!

Работа - критические дни. 9 и 16 сентября - дни финансовых потерь. НЕ подписывайте документы, не берите кредиты. Ваш управитель Марс в квадрате с Черной Луной спровоцирует конфликт с руководством. Держите язык за зубами 13 сентября в 14:00 - именно тогда захочется высказать все начальнику.

Здоровье: Головные боли 8-10 сентября - это не мигрень, а сопротивление третьего глаза новой информации. Простуда 15 сентября = блокирована горловая чакра от невысказанных слов.

Ритуал защиты на 7 сентября 19:30:

Возьмите красную нить длиной 27 см (2+7=9 - число года).

Завяжите 6 узлов (ваш дом затмения).

На каждый узел: "Закрываю долги 6 дома, отпускаю страхи 12 дома".

Носите на правом запястье до 22 сентября.

22 сентября сожгите с благодарностью.

Кристалл периода: Красная яшма на солнечном сплетении.

Цвет защиты: Темно-красный (НЕ яркий!).

Мантра: "RAM" - 108 раз каждое утро.

Благоприятные дни: 15 сентября (15=6, ваш дом затмения) - день для исцеления.

Опасные: 7, 11, 18 сентября - возможна энергетическая атака от женщины с именем на "М".

Телец

Ваши карты периода: Дьявол + 5 Пентаклей. Затмение активирует вашу 5/11 ось - дети против друзей, творчество против социума. Венера, ваш управитель, идет ретроградной 19 сентября - готовьтесь к возвращению старых любовников!

Главный страх: Вы панически боитесь, что друзья узнают о вашей финансовой несостоятельности. 14 сентября кто-то может попросить вернуть старый долг, о котором вы "забыли".

Любовь - ВНИМАНИЕ: Если у вас есть дети - 10 сентября они скажут что-то, что раскроет измену партнера. Фраза ребенка "А почему папа/мама вчера не ночевал дома?" станет детонатором. Одинокие Тельцы - 17 сентября на вечеринке встретите человека, который выглядит ТОЧНО как ваш кармический партнер из прошлой жизни. Проверьте: если у него есть родинка на левом плече - это знак!

Работа - переломный момент: 13 сентября в 11:00 вам предложат участие в сомнительном проекте. Если согласитесь - до конца года потеряете репутацию. Ваш творческий проект, над которым работали 6 месяцев, 20 сентября может быть присвоен коллегой с инициалами А.С. или С.А.

Финансы: 8 сентября - день финансовой дыры. Сломается техника стоимостью месячной зарплаты. 16 сентября - неожиданный доход от творчества.

Ритуал привлечения денег на 9 сентября 05:00:

Положите 5 монет (ваш дом затмения) в зеленую ткань.

Добавьте лавровый лист с написанной суммой.

Капните 11 капель (дом друзей) эфирного масла пачули (дом друзей).

Спрячьте в северном углу спальни.

30 сентября положите монеты в кошелек.

Кристалл: Зеленый авантюрин в левом кармане.

Цвет изобилия: Изумрудный (одежда или аксессуары).

Мантра: "LAM SHREEM" - 54 раза вечером.

Благоприятные дни: 9, 19 сентября - дни Венеры.

Критические: 10, 14, 20 сентября - блокировка денежного канала.

Близнецы

Ваши карты на период: Маг перевернутый + 10 Мечей. Затмение бьет по оси 4/10 дом - мать против карьеры, корни против амбиций. Меркурий, ваш управитель, делает петлю именно в вашем 4 доме - готовьтесь к семейным тайнам!

Главный страх: Мать/отец раскроют семейную тайну, которая разрушит вашу репутацию. 15 сентября может всплыть информация о внебрачном брате/сестре.

Любовь - ДРАМА: Партнер 11 сентября в 19:00 заявит: "Я хочу жить отдельно от твоих родителей" или "Твоя мать разрушает наши отношения". Если вы одиноки - 18 сентября мать попытается познакомить вас с "замечательным человеком", который окажется энергетическим вампиром с числом судьбы 8.

Карьера - точка бифуркации: 12 сентября в 10:30 вам придется выбирать: важная встреча или семейный кризис. Если выберете работу - мать не простит. Выберете семью - потеряете контракт на 500K.

Недвижимость: 14-16 сентября - НЕ покупайте/продавайте недвижимость! Документы будут со скрытым дефектом. Возможно затопление квартиры 17 сентября.

Ритуал гармонизации рода на 10 сентября 22:00:

Поставьте 4 белые свечи квадратом.

В центр - фото матери и свое.

Между фото положите ветку живой мяты.

Проговорите 10 раз: "Я свободен от родовых программ".

Оставьте догореть, пепел развейте на перекрестке.

Кристалл: Дымчатый кварц на корневой чакре.

Цвет баланса: Серый с белым.

Мантра: "OM GAM GANAPATAYE NAMAHA" - 27 раз.

Благоприятные дни: 11, 21 сентября.

Токсичные: 12, 15, 18 сентября - родовые программы на максимуме.

Рак

Ваши карты на период: Верховная Жрица + 9 Мечей. Затмение активирует 3/9 ось - близкое окружение против далеких горизонтов. Луна, ваш управитель, и является главным героем затмения - вы почувствуете КАЖДОЕ энергетическое изменение!

Главный страх: Вы боитесь, что ваша неосведомленность в важном вопросе станет публичной. 13 сентября на встрече/обучении вас могут "раскрыть".

Любовь - кармическая встреча: 7 сентября в 20:00, во время самого затмения, вы получите сообщение от человека из прошлого. Это кармический долг! Если ответите - завяжется новый узел на 7 лет. Одинокие Раки 16 сентября в книжном магазине/библиотеке встретят человека с татуировкой птицы - это знак!

Учеба/путешествия: 9 сентября - НЕ покупайте билеты! Поездка сорвется или произойдет ЧП. 19 сентября - судьбоносная информация придет через YouTube/подкаст в 11:11.

Документы: 11-13 сентября - период ошибок в документах. Дважды проверяйте каждую цифру! Особенно опасно для договоров аренды.

Ритуал открытия интуиции на 8 сентября в 03:00:

Наберите стакан воды в 02:45.

Добавьте 3 капли лимонного сока.

Смотрите на воду при свече, проговаривая 9 раз: "Вода-мать, покажи правду".

Выпейте залпом в 03:00.

Сны этой ночью - пророческие!

Кристалл: Лунный камень под подушкой.

Цвет интуиции: Серебряный, перламутровый.

Мантра: "CHAM" - 81 раз перед сном

Магические дни: 7, 17 сентября.

Опасные: 9, 13, 20 сентября - возможен ментальный срыв.

Лев

Ваши карты на период: Солнце перевернуто + 7 Пентаклей. Затмение бьет по 2/8 оси - ваши деньги против чужих, ценности против трансформации. Солнце, ваш управитель, в напряженном аспекте с Плутоном - готовьтесь отдать долги Вселенной!

Главный страх: Вы панически боитесь бедности. 10 сентября может прийти сообщение о долге, который "висит" с 2018 года.

Любовь - финансовая правда. 14 сентября в 16:00 партнер признается в тайных тратах или долгах. Сумма шокирует - от 100K. Одинокие Львы - 18 сентября познакомитесь с человеком, который предложит "инвестировать в отношения" - это мошенник!

Деньги - критично. 7 сентября НЕ прикасайтесь к инвестициям! Потеряете 30-60%. 15 сентября - неожиданные деньги от человека с именем на "В". 17 сентября - кража или потеря кошелька.

Ритуал открытия денежного канала на 15 сентября 12:00:

Станьте лицом к солнцу.

В правой руке - золотая монета/украшение.

В левой - лист с суммой-целью.

Произнеси 8 раз: "Солнце-отец, наполни мой 2 дом!".

Положите монету в кошелек, бумагу сожгите.

Кристалл: Цитрин на солнечном сплетении.

Цвет богатства: Золотой (обязательно!).

Мантра: "OM SURYAYA NAMAHA" - 108 раз на рассвете

Денежные дни: 15, 21 сентября.

Потери: 7, 10, 17 сентября.

Дева

Ваши карты на период: Смерть + Императрица. ВЫ - ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЗАТМЕНИЯ! Оно происходит точно напротив вашего знака. Полная перезагрузка личности! Меркурий, ваш управитель, делает петлю - прошлое вернется для завершения.

Главный страх: Вы боитесь, что маска "идеального человека" упадет, и все увидят ваши недостатки. 7 сентября в 20:00 это произойдет - и это ОСВОБОДИТ вас!

Любовь - точка истины: Если вы в токсичных отношениях - они закончатся 7-9 сентября. Резко, болезненно, но необходимо. Если отношения настоящие - выйдут на новый уровень. 14 сентября - предложение руки и сердца или окончательное расставание. Третьего не дано!

Личность: 8 сентября проснетесь другим человеком. Буквально! Изменений захочется внешность, имя, место жительства. Не сдерживайте себя!

Здоровье: 10-12 сентября - очистительный кризис. Возможна температура без причины, высыпания, расстройство ЖКТ - тело сбрасывает старые программы.

Ритуал перерождения на 7 сентября 19:45:

Напишите на бумаге все, кем вы были.

В 20:00 (момент затмения) сожгите.

Пепел смойте в унитаз со словами: "Старая я умерла".

Примите душ в полной темноте.

Выйдите и зажгите белую свечу: "Новая я рождена".

Следующие 14 дней НЕ смотрите в старые фото!

Кристалл: Лабрадор - камень трансформации.

Цвет перерождения: Фиолетовый.

Мантра: "OM NAMAH SHIVAYA" - 1008 раз в день затмения.

Дни силы: 14, 19, 22 сентября.

Дни кризиса: 7-9, 12 сентября.

Весы

Ваши карты на период: Отшельник + 7 Кубков. Затмение активирует вашу 12/6 ось - подсознательное против явного, карма против дхармы. Венера, ваш управитель, готовит сюрприз - тайное станет явным!

Главный страх: Вы боитесь остаться наедине со своими мыслями. 11 сентября придется - партнер/друзья будут недоступны именно когда больше всего будете нуждаться в поддержке.

Любовь - кармические долги: 13 сентября в 13:00 встретите человека, с которым были вместе в прошлой жизни. Почувствуете по мурашкам на спине! Если в отношениях - партнер 16 сентября раскроет тайну трехмесячной давности.

Здоровье - психосоматика: 8-10 сентября - приступы тревоги без причины. Это 12 дом очищает подсознательное. 15 сентября - возможны проблемы с кожей (высыпания = вытесненные эмоции).

Духовность: 17 сентября в 17:00 получите знак от Вселенной через случайную фразу незнакомца. Запишите дословно!

Ритуал очищения кармы на 12 сентября 00:00:

Наберите ванну с морской солью (1 кг).

Добавьте 12 капель лавандового масла.

Лежите 20 минут с закрытыми глазами.

Представляйте, как черные нити кармы растворяются.

Слейте воду со словами: "Карма очищена, я свободен".

Не вытирайтесь - высохните естественно.

Кристалл: Аметист на третьем глазу.

Цвет защиты: Бело-розовый.

Мантра: "OM MANI PADME HUM" - 108 раз.

Дни прозрения: 8, 17, 21 сентября.

Дни иллюзий: 11, 13, 16 сентября.

Скорпион

Ваши карты на период: Смерть + Туз Кубков. Затмение активирует 5/11 ось - романтика против дружбы, дети против социума. Плутон, ваш управитель, в напряжении с Луной - готовьтесь к эмоциональному цунами!

Главный страх: Друзья предадут вас ради собственной выгоды. 14 сентября узнаете, что "лучший друг" сплетничает за спиной уже 3 месяца.

Любовь - одержимость: 9 сентября почувствуете нездоровую одержимость человеком, которого видели только на фото. Если есть дети - 15 сентября ребенок скажет что-то, что изменит ваше отношение к партнеру навсегда.

Творчество/хобби: 11 сентября придет гениальная идея в 02:22. Запишите! Это канал от высшего Я. 18 сентября - возможность монетизировать хобби.

Ритуал трансформации на 13 сентября 21:00:

Напишите на красной бумаге то, что хотите трансформировать.

Проколите палец, капните кровь на бумагу.

Сожгите над черной свечой.

Пепел смешайте с землей.

Посадите в эту землю семена (любые).

Ухаживайте за растением - это ваша новая реальность.

Кристалл: Обсидиан для защиты, гранат для силы Цвет трансформации: Темно-красный, черный.

Мантра: "OM KRIM KALIKAYE NAMAHA" - 54 раза.

Дни силы: 7, 13, 20 сентября.

Дни уязвимости: 11, 14, 18 сентября.

Стрелец

Ваши карты на период: Колесо Фортуны + 3 Пентаклей. Затмение бьет по 4/10 оси - дом против карьеры, личное против публичного. Юпитер, ваш управитель, в тригоне - вам повезет больше других!

Главный страх: Ваша профессиональная некомпетентность станет очевидной. 11 сентября на публичном мероприятии можете "опозориться" - это освободит от перфекционизма!

Карьера - взлет или падение: 15 сентября в 15:00 - судьбоносное предложение. Если придет от человека с именем на "М" - соглашайтесь! 19 сентября - конфликт с руководством из-за ваших амбиций.

Дом/семья: 8-10 сентября - кризис с родителями. Мать может эмоционально шантажировать. 17 сентября - новость о недвижимости (наследство или проблема).

Обучение: 13 сентября узнаете о курсе/тренинге, который изменит жизнь. Инвестируйте! Окупится в 10 раз.

Ритуал карьерного роста на 16 сентября 10:00:

На зеленой бумаге напишите должность-мечту.

Положите под ним 10 монет (10 дим).

Сверху - лавровый лист.

Сверните в трубочку от себя.

Положите в рабочий стол/сумку.

Носите до получения результата.

Кристалл: Бирюза для удачи, тигровый глаз для карьеры.

Цвет успеха: Темно-синий, фиолетовый.

Мантра: "OM GURAVE NAMAHA" - 108 раз.

Дни прорыва: 15, 19, 21 сентября.

Дни препятствий: 8, 11, 17 сентября.

Козерог

Ваши карты на период: Дьявол + 9 Пентаклей. Затмение активирует 3/9 ось - близкий круг против дальних горизонтов, знания против мудрости. Сатурн, ваш управитель, требует ответственности!

Главный страх: Ваша ограниченность в знаниях станет очевидной. 12 сентября на важной встрече не сможете ответить на простой вопрос.

Документы/контракты: 9-11 сентября - НЕ подписывайте ничего! Мелкий шрифт содержит ловушку. 18 сентября - выгодная сделка от человека с инициалами К.К. или П.П.

Путешествия/переезды: 14 сентября - НЕ планируйте поездки! Транспорт сломается. 20 сентября - идеальный день для переезда/путешествия.

Учеба: 7 сентября придет осознание, что ваше образование устарело. Пора учиться новому! 16 сентября - встреча с учителем/ментором.

Ритуал мудрости на 9 сентября 09:09:

Зажгите синюю свечу.

Напишите вопрос, на который ищете ответ.

Медитируйте 9 минут, глядя на пламя.

Ответ придет через 9 дней (18 сентября).

В тот день откройте первую увиденную книгу - там будет подсказка!

Кристалл: Флюорит для ясности мысли.

Цвет мудрости: Темно-зеленый, коричневый.

Мантра: "OM SAT CHIT ANANDA" - 81 раз.

Дни прозрения: 7, 16, 20 сентября.

Дни путаницы: 9, 12, 14 сентября.

Водолей

Ваши карты на период: Звезда + Туз Мечей. Затмение бьет по 2/8 оси - ваши ресурсы против чужих, материальное против трансформационного. Уран, ваш управитель, готовит неожиданности!

Главный страх: Финансовая зависимость от других станет критической. 10 сентября партнер/инвестор может отказать в поддержке.

Деньги - шок: 8 сентября в 08:00 - финансовая новость, которая шокирует. Или большой долг, или неожиданный доход. 16 сентября - НЕ давайте в долг! Не вернут до 2027 года.

Трансформация: 7 сентября почувствуете, что старая версия вас умерла. Это правда! Не цепляйтесь за прошлое.

Ритуал финансовой независимости на 8 сентября 08:08:

Возьмите 8 монет разного номинала.

Выложите в форме бесконечности ∞.

В центр положите свое фото.

Произнесите 8 раз: "Я финансово свободен".

Оставьте на 8 дней.

16 сентября разменивайте монеты и потратьте.

Кристалл: Аквамарин для ясности, лабрадор для трансформации.

Цвет свободы: Электрик, бирюзовый.

Мантра: "OM AH HUM SO HAM" - 88 раз.

Дни прорыва: 8, 16, 21 сентября.

Дни кризиса: 10, 13, 19 сентября.

Рыбы

Ваши карты на период: Луна + 2 Кубков. Вы - ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ! Затмение происходит в вашем знаке! Нептун, ваш управитель, растворяет все иллюзии!

Главный страх: Партнер увидит вас настоящих - уязвимых, зависимых, слабых. 7 сентября все маски упадут!

Любовь - кармическая встреча: 7 сентября в 20:00 встретите/вспомните человека из прошлой жизни. Ощущение "я тебя знаю 1000 лет". Если в паре - отношения либо закончатся, либо выйдут на космический уровень. 14 сентября - предложение или разрыв.

Интуиция: 8-10 сентября - психические способности на максимуме. Сны пророческие! Записывайте каждый. 17 сентября в 03:33 - канал с высшим Я открыт.

Зависимости: 11-13 сентября - соблазн вернуться к старым зависимостям. НЕ поддавайтесь! Это последняя проверка.

Ритуал духовного пробуждения на 7 сентября 19:00:

Наберите ванну, добавьте морскую соль.

Зажгите 12 белых свечей вокруг.

В 20:00 (момент затмения) полностью погрузитесь.

Под водой произнесите свое ИСТИННОЕ желание.

Выйдите обновленным.

Следующие 12 дней - период чудес!

Кристалл: Селестин для связи с высшим Я.

Цвет духовности: Лавандовый, морская волна.

Мантра: "OM NAMO NARAYANAYA" - 108 раз.

Дни чудес: 7, 14, 17 сентября.

Дни иллюзий: 10, 13, 19 сентября.

"22 сентября - день осеннего равноденствия! Баланс дня и ночи. ВСЕ ритуалы этого дня работают в 100 раз сильнее! Используйте для закрытия коридора затмений", - посоветовал Макс Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram.

