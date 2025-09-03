Китай показал необычных боевых 'роботов-волков': какие задачи они могут выполнять

Эти "роботы-волки" были разработаны China North Industries Group Corporation.

Сегодня, 3 сентября, в Пекине состоялся военный парад, который был посвящен 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны. На мероприятии было представлено большое количество нового китайского вооружения.

В Sky News обратили внимание на необычных "роботов-волков", которые были показаны на параде. Их представили вместе с другими инновационными беспилотниками.

"Они (китайцы - УНИАН) хотят показать миру, что занимаются старым и новым. Поэтому они демонстрировали огромные запасы традиционного оружия, но также и некоторые новинки", - сказал журналистам военный аналитик Майкл Кларк.

В издании отметили, что так называемые "роботы-волки" выделялись среди всей военной техники, которая была представлена на параде. Как пишет BBC, эти роботы, вероятно, могут использоваться для различных задач, включая разведку, поиск мин и охоту на вражеских солдат.

Ранее издание Futurism подробнее рассказывало о "роботах-волках". В прошлом месяце китайский государственный телеканал CCTV показал серию коротких видеороликов, в которых демонстрируются эти роботы.

"Роботы-волка" были оснащены винтовками и проходили имитационные боевые учения. Они работали бок о бок с китайскими военными, перемещаясь по склону холма скоординированной стаей, пока солдаты вели нелетальный огонь.

Журналисты выяснили, что "роботы-волки" были разработаны China North Industries Group Corporation. В отличие от роботов-собак они предназначены для боевых действий, а не разведывательных операций.

"Роботами-волками" дистанционно управляют операторы. Облегченная версия робота оснащена локатором LiDAR для картографирования окружающей среды.

По данным китайских СМИ, "роботы-волки" способны передвигаться по различной местности и наносить точные удары с расстояния до 100 метров. Вероятно, их разработка уже завершена и они готовы к серийному производству, считают в издании.

Эксперт раскритиковал оружие, которое Китай показал на параде

Ранее капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что особенностью китайского оружия есть то, что оно скопировано с западного, советского и современного российского вооружения. Он подчеркнул, что это не очень качественные копии.

"Что касается этого огромного морского дрона (который Китай показал на военном параде - УНИАН), он мне напоминает российскую торпеду большого радиуса действия "Посейдон". Она якобы имеет ядерный реактор и неограниченный радиус действия... Вот опять же, это пропагандистский ход", - подчеркнул эксперт.

