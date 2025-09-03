Регулярная обрезка повышает урожайность и поддерживает здоровье дерева.

Грушевые деревья дают сочные, сладкие плоды, которые можно употреблять в свежем виде, консервировать или использовать в различных рецептах. Чтобы груша давала обильный урожай высококачественных плодов, очень важно правильно его обрезать.

Издание Martha Stewart пишет, что правильная обрезка грушевого дерева не только повысит урожайность, но и улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону.

Когда обрезать грушу

Сухие и больные ветви можно обрезать в любое время, чтобы сохранить здоровье и долголетие дерева. В остальных случаях лучше подождать до конца зимы или начала весны для обрезки.

Специалист Кэти Брайнес рекомендует проводить полную обрезку груши в период покоя, который обычно приходится на конец зимы - начало весны.

"После того, как пройдет самая холодная часть зимы, но до появления почек", - уточнила эксперт.

В этот период деревья находятся в состоянии покоя, что снижает стресс от обрезки и позволяет им сосредоточить свою энергию на восстановлении.

Как правильно обрезать грушу

Ключевые области, о которых следует помнить при обрезке грушевых деревьев для оптимального роста:

Центральный лидер - центральный ствол дерева, который растет вертикально, обеспечивая структуру для его ветвей. Он также служит основой дерева. Опорные ветви - основные, структурные и опорные ветви, которые формируют каркас структуры дерева. Пересекающиеся ветви - ветви, которые растут друг в друга или пересекаются, что может привести к трению и повреждению коры, создавая двери для вредителей и болезней. Эти ветви могут препятствовать проникновению солнечного света в крону. Мертвые и больные ветви - ветви, которые имеют нездоровую структуру и часто выглядят хрупкими, легко ломаются, могут иметь недостаток листьев, обесцвеченную кору, дыры или повреждения, а также признаки роста грибков.

Учитывая эти моменты, важно сформировать крепкий центральный лидер и обеспечить достаточное расстояние между опорными ветвями. После того как дерево укоренится, обязательно удалите все мертвые, больные или перекрещивающиеся ветви. Это поможет поддерживать его в оптимальном состоянии.

Как обрезать молодую грушу

Чтобы грушевое дерево развило крепкую структуру с пропорциональными ветвями, важно начать обрезку на раннем этапе.

"Лучшее, что вы можете сделать при обрезке грушевого дерева, - это начать рано и сформировать хорошую структуру из крепких ветвей", - говорит сертифицированный садовод Дэвид Фрид.

Основная цель обрезки молодой груши - создать прочную структуру, которая будет поддерживать будущее плодоношение.

"Уход, который вы обеспечиваете своей груше в первые годы, будет иметь долгосрочное влияние, поскольку груши могут жить от 100 до 200 лет", - отмечает Фрид.

Помните, что молодые груши следует обрезать слегка в течение первых трех лет их роста.

Пошаговая инструкция:

Определите центральный лидер - самую крепкую вертикальную ветвь, которая будет выполнять функцию центрального лидера. Цель состоит в том, чтобы создать пирамидальную форму с одной вертикальной лидирующей ветвью в качестве самой высокой точки дерева. Удалите все конкурирующие побеги, чтобы центральный лидер мог расти свободно. Выберите опорные ветви - от трех до пяти крепких ветвей, которые расходятся в стороны, чтобы создать каркас дерева. Удалите все окружающие ветви, которые конкурируют с выбранными опорными ветвями или мешают им. Удалите мертвые, больные и поврежденные и перекрещивающиеся ветви.

Как обрезать взрослую грушу

После того, как вы определили сильный центральный лидер и выбрали лучшие опорные ветви, ваша следующая задача - сохранить форму дерева по мере его старения, как это сдедать:

"4-Д". Чтобы обрезать взрослую грушу, Брайнес рекомендует начать с четырех "Д": удалите все мертвые, поврежденные, больные или деформированные ветви, а также те, которые перекрещиваются, растут внутрь или слишком вертикально. Оцените структуру дерева. Сосредоточьтесь на поддержании открытой, сбалансированной кроны, сохраняя самые сильные, хорошо расположенные опорные ветви и удаляя лишнее. Эти основные ветви должны в идеале отходить от центрального ствола под углом 45-60 градусов, обеспечивая хороший воздухообмен и поддерживая тяжелые плоды. Прореживание дерева. Завершите работу, прореживая слишком густые участки и вертикальные побеги, растущие из спящих почек. Старайтесь не удалять более 25% кроны за один сезон, чтобы минимизировать стресс.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 5 многолетних растений, которые нужно посадить в сентябре.

