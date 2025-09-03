Долгосрочные гармоничные отношения определяются не отсутствием конфликтов.

Маленькие и даже порой незаметные привычки в отношениях делают основную работу по поддержанию близости гораздо эффективнее, чем громкие обещания. Об этом в своей статье для Forbes рассказал американский психолог Марк Трэверс, назвав "тихий" навык №1, который укрепляет любовь.

"Одной из самых недооцененных таких привычек является практика "добрых установок по умолчанию". Это рефлексивная, базовая позиция, которую вы занимаете по отношению к партнеру в повседневных ситуациях", - отметил он.

Психолог объяснил, что речь идет о том, как вы автоматически оцениваете действия возлюбленного во время каких-то его промахов - сразу негативно или же предполагаете добрые намерения:

Видео дня

"Вы воспринимаете его опоздание как небрежность или как то, что он попал в пробку, пытаясь успеть вовремя? Считаете забытое дело пренебрежением или обычной человеческой ошибкой? Эти мгновенные суждения, которые также называют "умственными установками по умолчанию", оказывают непропорционально большое влияние на то, ощущается ли ваша связь надежной или хрупкой".

По его словам, в том случае, если ваша "установка по умолчанию" основана на страхе, вы скорее приписываете ошибки партнера его характеру ("ему все равно на меня"), а не обстоятельствам ("у него был тяжелый день").

При этом Треверс привел результаты исследования психолога Джона Готтмана, которые показали, что долгосрочные гармоничные отношения определяются не отсутствием конфликтов, а тем, как партнеры объясняют поведение друг друга.

"Вместо того чтобы автоматически подозревать или обвинять, такие пары используют то, что Готтман называет "позитивным превалированием": склонность видеть добрые намерения даже в напряженные моменты", - добавил психолог.

По его словам, эти "добрые установки" не требуют показной демонстрации. Их можно развивать со временем, постепенно смещая восприятие в сторону лучшей версии партнера. Поскольку такие установки работают постоянно в фоновом режиме, их эффект накапливается со временем.

Исследование 2023 года подтвердило: когда человек чувствует, что партнер его понимает, принимает и предполагает лучшее, его чувство безопасности в отношениях усиливается.

"Партнер, которому регулярно дают "бонус доверия", ощущает не только прощение, но и истинную отзывчивость со стороны другого", - добавил Треверс.

Он констатировал, что переосмысление потенциально негативного поведения в более доброжелательном ключе помогает уменьшить конфликты:

"Регулярная практика создает положительную обратную связь: когда один партнёр проявляет доброжелательность, другой чувствует себя в безопасности и склонен отвечать теплотой. Это создает "кооперативное равновесие", где доверие и щедрость усиливают друг друга, делая партнерство устойчивым к внешнему стрессу".

Напомним, ранее коуч рассказала, как не раствориться в любви и не стать "навязчивой" девушкой.

Вас также могут заинтересовать новости: