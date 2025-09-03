В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются за уничтожение техники и живой силы оккупантов, оказались сразу семь команд Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.
Рейтинг подразделений БПС Сил обороны Украины:
1. 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра", СБС (8-й месяц подряд)
2. Центр специальных операций "А", СБУ
3. 412-й отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS", СБС
4. 3-я отдельная штурмовая бригада
5. Отдельный отряд специального назначения "Lasar's group", НГУ
6. 429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС", СБС
7. Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс", ДПСУ
8. 53-я отдельная механизированная бригада, СВ
9. 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог", СБС
10. 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк, СВУ
11. Государственная специальная служба транспорта
12. 12-я бригада специального назначения "Азов", НГУ
13. 59-я отдельная штурмовая бригада, СБС
17. 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2", СБС
Бровди отметил, что "Птицы Мадяра" уже восьмой месяц подряд лидируют среди подразделений Сил беспилотных систем по е-баллам.
"Наша цель - 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев", - добавил "Мадяр".
Уничтожение вражеской техники - важные новости
Ранее во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ряд важных целей россиян. Спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что среди пораженных целей был уникальный радиотелескоп РТ-70.
Кроме того, 1 сентября стало известно, что украинские военные уничтожили вертолет оккупантов. Более того, за прошлые сутки были ликвидированы 4 танка, 17 боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем.