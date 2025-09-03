Бровди отметил, что команды Сил беспилотных систем планирует уничтожать еще больше техники и живой силы врага.

В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются за уничтожение техники и живой силы оккупантов, оказались сразу семь команд Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

Рейтинг подразделений БПС Сил обороны Украины:

1. 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра", СБС (8-й месяц подряд)

2. Центр специальных операций "А", СБУ

3. 412-й отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS", СБС

4. 3-я отдельная штурмовая бригада

5. Отдельный отряд специального назначения "Lasar's group", НГУ

6. 429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС", СБС

7. Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс", ДПСУ

8. 53-я отдельная механизированная бригада, СВ

9. 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог", СБС

10. 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк, СВУ

11. Государственная специальная служба транспорта

12. 12-я бригада специального назначения "Азов", НГУ

13. 59-я отдельная штурмовая бригада, СБС

17. 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2", СБС

Бровди отметил, что "Птицы Мадяра" уже восьмой месяц подряд лидируют среди подразделений Сил беспилотных систем по е-баллам.

"Наша цель - 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев", - добавил "Мадяр".

Ранее во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ряд важных целей россиян. Спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что среди пораженных целей был уникальный радиотелескоп РТ-70.

Кроме того, 1 сентября стало известно, что украинские военные уничтожили вертолет оккупантов. Более того, за прошлые сутки были ликвидированы 4 танка, 17 боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем.

