Разведка 225 ОШП Олега Ширяева уничтожила за ночь 44 оккупанта

На Запорожском направлении за прошедшую ночь силами разведки 225-го отдельного штурмового полка под командованием Героя Украины Олега Ширяева было уничтожено 44 врага.

Об этом в своих соцсетях сообщает 225 ОШП.

"Новости с Запорожского направления. Погода не позволяет эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Российские войска осуществляют налёты небольшими группами. За ночь на нашем направлении ликвидировано 44 оккупанта", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в 225 ОШП информируют, что по всей линии ответственности подразделения фиксируются попытки инфильтрации врага.

"На видео – диверсионно-разведывательная группа противника, ликвидированная разведкой 225-го отдельного штурмового полка", - пояснили в ОШП.

Ранее сообщалось, что в течение 2025 года 225 ОШП уничтожил 14 946 оккупантов - почти шесть хорошо укомплектованных вражеских полков противника.

