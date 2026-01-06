Эксперт: 225 ОШП Олега Ширяева в 2025 году уничтожал ежедневно 41 оккупанта

Сейчас полк воюет в районе Гуляйполя, где россияне совершили прорыв после того, как с этого направления отошла одна из бригад ТрО.

Если бы все подразделения Сил обороны уничтожали оккупантов с такой же эффективностью, как бойцы 225-го Отдельного штурмового полка под командованием Героя Украины Олега Ширяева, потери россиян в 2025 году составили по меньшей мере 3,4 млн человек.

Такую оценку в блоге на Цензор озвучил военный эксперт Кирилл Сазонов.

"14 946 уничтоженных оккупантов силами только одного полка! Почти шесть(!!!) хорошо укомплектованных вражеских полков отпеты и уложены в землю в 2025 году", - пишет Сазонов.

Видео дня

В целом, по данным Генштаба, в 2025 году потери оккупантов составили 418 170 личного состава. "Получается, что 225 ОШП обеспечили 3,5% всех потерь оккупантов за год!" – отметил эксперт.

Силы обороны Украины насчитывают более 110 бригад, в каждой бригаде - 2 полка, есть еще 10-15 отдельных полков и других подразделений, в целом можно говорить примерно о 230 полках.

"Легко посчитать, какими были бы общие результаты Сил обороны, если бы все воевали так эффективно, как полк Ширяева – по меньшей мере 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов в 2025 году", – отмечает Сазонов.

"Уже очевидно, что ему удается замедлить темпы продвижения врага. Несмотря на существенное преимущество оккупантов в силах и средствах. Потому что, напомню, вокруг Гуляйполя сконцентрированы силы сразу двух (!) общевойсковых армий противника - 36-й и 5-й", - пишет эксперт.

