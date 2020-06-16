Украина сегодня является одной из наиболее заминированных стран мира - нардеп

По предварительным оценкам, с начала российской агрессии совокупная площадь заминированных районов составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольной территории и около 14 тыс. кв. км временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отмечает, что на сегодняшний день Украина является одной из наиболее заминированных стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время рассмотрения законопроекта о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" (№ 2618).

"На сегодняшний день Украина является одной из наиболее заминированных стран мира. По предварительным оценкам, с начала российской агрессии совокупная площадь заминированных районов составляет около 7 тысяч квадратных километров на подконтрольной территории и около 14 тысяч квадратных километров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым", - подчеркнула Верещук.

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Для сравнения она добавила, что территория Черногории составляет около 14 тысяч квадратных километров.

"Эти факты влияют на жизнь около 2 миллионов человек на востоке, представляют угрозу объектам гражданской инфраструктуры. Пострадали уже около 2,5 тыс. человек, погибли 977, ранены 1 тыс. 528", - сказала депутат.

По ее словам, за почти год действия закона "О противоминной деятельности в Украине" от мин и взрывоопасных остатков уже пострадал 101 человек, из них 27 детей.

"Международный опыт и предварительное оценивание при имеющемся положении дел устанавливает для разминирования наших территорий срок 300 лет и 150 миллиардов и более гривен на разминирование", - подчеркнула парламентарий.

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