Удары по российской энергетике - это в первую очередь удары по логистике врага, говорит глава Совета резервистов.

Украинские атаки по энергетике РФ на приграничных или прифронтовых территориях - это в первую очередь удары по логистике россиян. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Российская армия очень зависима от электроэнергии. Вся железная дорога, базовая логистика РФ - это энергетика. Расквартирование российских войск, центры восстановления, накопления сил - это все российская армия. Крупные ремзаводы нуждаются в электричестве для эффективного функционирования. Кроме того, это наносит серьезные удары по вражеской сети локаторов, систем тотального контроля за воздушным пространством, радиоэлектронной разведки", - сказал Тимочко.

Он добавил, что такие удары имеют серьезное влияние именно на российскую армию. Поскольку на прифронтовых и приграничных территориях именно они являются основными потребителями ресурсов. В то же время он предположил, чем Силы обороны бьют по этим объектам. По его словам, речь идет не об украинских ракетах "Фламинго", а о других образцах вооружения.

"Брянская и Белгородская области находятся в зоне радиуса действия многих других систем поражения - от HIMARS до ATACMS. В пределах 300 километров любая ракета могла прилететь. Я не думаю, что "Фламинго", дальность полета которой до 3000 километров, мы расходовали бы в таком радиусе действия. Есть значительно большее количество вражеских объектов на стратегическую глубину, для которых эти ракеты изготавливаются", - добавил Тимочко.

Он также отметил, что Украине важно наносить удары и на стратегическую глубину врага, где размещены ключевые российские объекты.

"Это должны быть точечные удары по узловым центрам. Сеть тех же заправок обеспечивается из какого-то стратегического центра. Если выбить из общей цепочки поставок нефтепродуктов, уничтожив ряд нефтеперекачивающих станций - автоматически нефтеперерабатывающие теряют сырье, чтобы работать. Если вывести из строя центральный узел нефтеперерабатывающей станции, то все остальные нивелируется или существенно уменьшается. Иногда выбив один такой узел, это приводит к поломкам и выводу из строя без нанесения прямых ударов по ним", - пояснил Тимочко.

Удары по РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 октября власти Белгорода сообщили об обстреле энергетических объектов в городе. После серии взрывов там исчез свет. В сети опубликовали кадры пожара в районе подстанции "Луч". Местные каналы сообщали именно о ракетной атаке по городу.

Между тем The Economist пишет, что Украина начала использовать собственные ракеты "Фламинго" для ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Журналисты отметили, что сейчас компания Fire Point производит 2-3 ракет "Фламинго" в день, но ожидается, что уже в этом месяце количество возрастет до семи.

