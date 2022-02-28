Президент страны-агрессора продолжает настаивать на "признании Крыма", демилитаризации и "денацификации" Украины.

Сегодня 28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и президент страны-агрессора Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний назвал условия прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий "возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая:

признание российского суверенитета над Крымом;

решение задач по демилитаризации;

и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не согласится на смену власти по сценарию президента России Владимира Путина в обмен на перемирие.

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