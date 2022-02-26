По словам главы государства, украинцы дают достойный отпор врагу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в обращении к журналистам.

"Мы даем достойный отпор. Уверен, вы видите это в новостях. И хочу сказать вам только одно: мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой, бесспорно, народной войне", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Киеве во время обстрелов врага в укрытии родился ребенок.