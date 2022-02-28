Глава МИД отметил, что борьба Украины против российской агрессии, - это вопрос выживания страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не согласится на смену власти по сценарию президента РФ Владимира Путина в обмен на перемирие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время олайн-брифинга для русскоязычных СМИ о продолжающемся вторжении российских войск на территорию Украины.

В частности, Кулеба ответил на вопрос российского телеканала "Дождь" о том, будет ли готов президент Украины Владимир Зеленский согласиться на смену власти в Украине, если президент РФ Владимир Путин пообещает в обмен перемирие.

"Сейчас президент Зеленский пользуется максимальной поддержкой украинского и международного сообщества. Никогда в нашей истории, никогда за 30 лет независимости ни один президент Украины не пользовался таким доверием и поддержкой. То что, вы спрашиваете, это на самом деле не о личной судьбе президента Зеленского. Он решил разделить ее со своим народом, находится в Киеве и управляет обороной страны из центра города. То, что вы спрашиваете, это о капитуляции Украины как государства, а следовательно о прекращении её существования", - сказал Кулеба.

"Мы все очень четко услышали, что пытался донести до нас президент Путин в своем длинном и пространном обращении об Украине в преддверии войны. Весь мир, все украинцы услышали, что президент Путин лишает нас права на существование. Как нацисты не признавали права на существование евреев, точно также Владимир Путин не признает права украинцев на существование со своей идентичностью, со своей культурой и со своим государством.

Поэтому мы не сдадимся. Мы понимаем, что для нас это вопрос выживания. И дело не в фамилиях Зеленского, Кулебы, Резникова, Залужного, дело не в фамилиях. Дело в том, что это наша война за выживание", - заявил Кулеба

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