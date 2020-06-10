Оккупанты заблокировали возобновление пропуска через линию разграничения на Донбассе - пограничники

Боевики без объяснения причин возвращают граждан, желающих попасть на оккупированную территорию, обратно на контролируемую правительством Украины территорию.

Российские оккупанты заблокировали возобновление пропуска через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сегодня с 11:00 по приказу командующего Объединенных сил пограничники начали пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская».

Так, в целом сегодня на КПВВ прибыло более 100 человек, среди которых значительное количество людей преклонного возраста и дети.

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"За регламентированное время работы с 11:00 до 14:00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти граждан, которые намеревались попасть на временно оккупированную территории Украины. Однако, продержав несколько часов перед блокпостами, боевики без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую территорию Украины", - говорится в сообщении.

Также еще четыре человека, которые последовали через КПВВ «Марьинка», продолжали ожидать перед блокпостом российских наемников, все остальные вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня по решению Кабинета министров Украина перешла на следующий этап выхода из карантина.

В рамках ослабления ограничений, в частности открываются два пункта пропуска на Донбассе. Ежедневно пропуск граждан будет осуществляться с 11:00 до 14:00.

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