Первого января вступило в силу очень важное постановление Кабмина, которое было крайне нужной еще вчера. А точнее - еще в 2014 году. Речь идет о порядке применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны.

Почему это важно? Потому что наконец определен конкретный спектр задач, при выполнении которых члены добровольческих формирований (которые не являются военнослужащими) имеют право легитимно применять охотничье оружие. Говоря другими словами, наконец закон полностью на стороне патриотов, готовых с оружием встать к защите государства.

Новый закон - это первый важный шаг от "охотничьего государства" к свободному обществу вооруженных людей

Но сразу возникает вопрос: не будет ли это оружие использовано не по назначению? Иначе говоря, превратится ли Украина в Сомали?

Сначала стоит рассмотреть, в каких случаях, согласно постановлению Кабмина, добровольческие формирования имеют право на применение охотничьего оружия:

для защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты;

для освобождения захваченных военных и / или гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату;

для уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

для предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;

для прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

для прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;

для прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Несмотря на агрессивную политику РФ, которая все больше обостряется по отношению и к Украине, и к остальному цивилизованному миру, по моему мнению, это действительно невиданный и решительный шаг со стороны нашего правительства. Ведь, кроме фактической легитимизации национального сопротивления агрессору и определения конкретных рамок такого сопротивления, в нормативно-правовом поле упрощается много важных моментов, таких как:

порядок транспортировки и переноски личного охотничьего оружия в рамках выполнения задач подразделений теробороны;

определен порядок выполнения задач на госгранице в условиях военной интервенции;

создан фундамент для подготовки граждан Украины к всенационального сопротивления;

такой важный момент, как выполнение задач по обеспечению общественного порядка, что особенно актуально сегодня, в условиях гибридной войны и информационного влияния на сознание украинцев.

Кроме того, это весомый элемент воздействия на сознание россиян. Которые хоть и пугают своей "миллионной армией", но в Украине их встретит около миллиона зарегистрированных "стволов", которые сегодня находятся "на руках" только у гражданского населения. То есть не считая значительно более тяжелого вооружения у наших силовых структур. Простыми словами, каждый дом в Украине, в случае нужды, превратится в ДОТ. И вот это русские должны осознать и понять.

Каждый дом в Украине, в случае необходимости, превратится в ДОТ

Бесспорно, новое законодательство относительно оружия требует и изменения мировоззрения рядового украинца. Это и культура обращения с огнестрельным оружием, и техника безопасности, которая должна стать столь же привычной и понятной для гражданина, как и правила дорожного движения. Сегодня культура личного оружия в Украине развивается в геометрической прогрессии по сравнению с тем, что было лишь 10 лет назад, до начала войны.

В интернете, например, можно найти множество ресурсов, начатых профессиональными военными и инструкторами, которые помогут не только выбрать оружие, но и посоветуют, подскажут, и помогут собственным опытом. В частности, в моем видеоблоге на ютубе скоро появится серия видеоуроков об АКМ - наиболее распространенном оружии как в гражданском мире (речь идет об охотничьем карабине), так и в силовых структурах. В этом блоге зрители смогут ознакомиться с элементарными понятиями обращения с АКМ и с техникой скоростной стрельбы. Вскоре эта информация может стать очень актуальной!

Новый закон - это первый важный шаг от "охотничьего государства" к свободному обществу вооруженных людей, которые способны сражаться против врага. Нацию, свободно владеющую оружием и готовую защищаться, очень сложно уничтожить. Единственное, что способно поставить ее на колени - это наши традиционные распри и междоусобицы. Но я верю, что этот недостаток в самих себе мы вскоре также перерастем. Иначе нас всех ждут очень печальные последствия.

Иван Миропольский, полковник, командир бригады быстрого реагирования НГУ

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