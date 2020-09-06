Обходя очаг огня во время тушения пожара, двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

У лени разделение на Донбассе во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил, позже они пытались обойти очаг огня и подорвались на взрывном устройстве противника.

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Об этом сообщает командование ОТУ "Восток" в Facebook.

Что сообщило командование

"Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в" серой зоне ", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло на минном поле противника.

"Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецком (Ясиноватский район Донецкой области)", - подчеркнули в сообщении.

Пожары на Донбассе: что известно

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тысячи гектаров.

3 сентября во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подверглись термических ожогов. Им оказана первая медицинская помощь и доставили в военных медицинских учреждений . Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Командование ОТУ «Восток» сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое ... Опубликовано Оперативно-тактические группировки "Восток"Воскресенья, 6 сентября 2020

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Автор: УНИАН