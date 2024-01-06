Для повторного наступления на столицу противнику нужно много живой силы, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная российско-украинская война, и противникам для совершения повторных наступательных действий на Киев из Беларуси необходимо 120 тысяч элитно подготовленных оккупантов, которые всем обеспечены.

У противников нет такого количества живой силы, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона. "В 2022 году они использовали ресурс действительно элитных подразделений, полностью укомплектованных и всем обеспеченных... примерно где-то до 40 тысяч личного состава", - отметил он.

Эксперт добавил, что РФ такого количества живой силы "не хватило даже на месяц для полноценных, полномасштабных боевых действий". По его мнению, для повторного наступления на столицу Украины Россия должна иметь ресурс в два-три раза больший.

"То есть полноценно элитно подготовленные профессиональные подразделения, полностью всем обеспеченные... То есть - это 120 тысяч личного состава. Для того, чтобы возобновить наступательные действия в направлении Киева с территории Беларуси. Такого количества у них нет. Более того, такой элитной профессиональной составляющей в войсках у них также уже нет с 2022 года...", - подчеркнул аналитик.

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Россияне в начале полномасштабного вторжения ворвались в Украину из Беларуси и пытались быстро захватить Чернигов на Киев, однако получили "по зубам" от украинцев и отступили.

Украинская сторона активно укрепляет границу с Беларусью. В начале января глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус утверждал, что РФ довольно быстро может собрать достаточно войск на границе, чтобы повторить наступление на Черниговскую область.

Кроме того, западные СМИ писали, что российские захватчики способны возобновить наступление на Харьков. Александр Коваленко считает, что угроза вторжения россиян в Харьковскую область будет всегда.

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