Эксперт считает, что Россия продолжит атаковать украинскую энергетику.

В Украине объемы отключений света могут сократиться до максимум 1 очереди при условии отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы в течение шести-семи недель.

Такое мнение во время брифинга высказал энергетический эксперт Александр Харченко.

"Если бы у нас было 6-7 недель на то, чтобы восстанавливать оборудование и проводить ремонты, то мы бы привели ситуацию к каким-то минимальным отключениям", - отметил эксперт.

Видео дня

В то же время он выразил сомнение, что враг возьмет паузу в обстреле энергообъектов на почти два месяца.

"Я не думаю, что нас ожидает такое счастье", - отметил Харченко.

Он ожидает, что в течение зимы Россия будет осуществлять новые массированные атаки на украинскую энергетику, после которых несколько дней будет сложная ситуация со светом.

"Я думаю, что в таком режиме будет проходить вся зима: большая атака, далее 4-5 очень сложных дней, потом улучшение и снова большая атака", - добавил эксперт.

Говоря о текущем состоянии энергосистемы, он отметил, что продолжается ее восстановление после массированных атак РФ.

"Происходит восстановление энергоснабжения и уже выведены на полную мощность атомные станции, насколько мне известно. Продолжается восстановление высоковольтных сетей. То есть процесс восстановления энергосистемы продолжается", - отметил Харченко.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия с наступлением осени активизировала атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 24 ноября враг ударил по энергетике четырех областей, оставив без света десятки тысяч потребителей.

За несколько дней до этого, враг в очередной раз ударил по энергетическим объектам в нескольких областях, оставив без света часть потребителей в Харьковской и Днепропетровской областях.

19 ноября РФ атаковала украинскую энергетику дронами и ракетами. По данным Минэнерго, враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

Вас также могут заинтересовать новости: