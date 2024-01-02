Речь идет об интервале от недели до трех, говорят в ОВА.

Россия может в ближайшие недели собрать достаточно войск на границе, чтобы повторить наступление на Черниговскую область.

Речь идет об интервале от недели до трех, уточнил глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус во время последней пресс-конференции.

Он уточнил, что соответствующая "способность" РФ не означает, что враг действительно пойдет в наступление. Во многом это зависит от того, насколько Черниговщина будет защищена фортификационными сооружениями.

"Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию", - заявил Чаус.

Если сравнивать уровень защиты в 2022 году, когда РФ удалось зайти на часть территорий, с текущим состоянием области - речь идет о совершенно другом уровне готовности, акцентировал он.

По его словам, чем продуктивнее защита Черниговщины, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию области.

Как известно, в 2023 году на вопрос защиты Украина выделила 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета. Сейчас уже использовано 59,9% этих средств - где-то более 217 миллионов гривен.

Какой риск наступления России существует для Ровенской области

Ранее вопрос готовности РФ реализовать наступление с границы в сторону Ровенской области оценил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. По его словам, никто не может предсказать события будущего, но Украина и ее оборона всегда готовятся к худшему варианту развития войны, акцентировал он.

"Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем", - комментировал Наев в августе.

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