Сделать это необходимо перед тем, как наливать растительное масло.

Жареная картошка - не очень полезный, зато вкусный гарнир для практически любого блюда. Хорошо она "идет" и с мясом, и с рыбой, заправленная кетчупом или сметаной. Однако во время жарки овощ часто прилипает к сковороде - узнайте, как пожарить картошку, чтобы такого не случилось.

Как правильно жарить картошку - что добавить на сковороду

Главный секрет, как вкусно пожарить картошку, таится в обычной поваренной соли. Именно ее нужно насыпать на сковороду, чтобы нарезанный корнеплод потом не прилип ко дну. Технология простая - перед тем, как жарить картошку на сковороде, нужно раскалить кухонную утварь, посыпать буквально одной щепоткой соли и хорошо разогреть. Потом взять сковороду в руку и потрясти несколько раз, чтобы кристаллы равномерно распределились по всей поверхности.

Затем нужно протереть кухонную утварь бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы убрать остатки соли, и налить масло. Выждать 3-5 минут, пока жидкость не разогреется до нужной температуры, снова протереть сковороду, уменьшая количество жира. И только после всех этих манипуляций можно выкладывать очищенный и нарезанный картофель.

Суть в том, что соль впитывает лишнюю влагу, благодаря чему и масло не так сильно брызгает, как могло бы без "помощника", и овощ не прилипает. Улучшить вкус гарнира можно разными способами, ведь жареная картошка в этом смысле похожа на борщ - каждая хозяйка готовит по-своему. Можно добавить мелко нарезанный лук или пропущенный через пресс чеснок, посыпать корнеплод молотой паприкой, перцем, приправой карри. Вне зависимости от того, какой метод жарки вы выберете, не забудьте, сколько нужно жарить картошку - как правило, на это уходит не более 20-25 минут.

