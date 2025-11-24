Ракеты должны быть недорогими, их собираются поставлять в больших количествах.

Нидерланды нуждаются в ракетах, подобных американским Tomahawk, но произведенных на собственной промышленной базе. Об этом заявил государственный секретарь обороны Гийс Тейнман, пишет BNR.

По его словам, Нидерландам нужно дальнобойное высокоточное оружие собственного производства.

"Потребность велика, потому что они действуют как сдерживающий фактор, но рынок на самом деле переполнен. Если несколько голландских компаний будут сотрудничать, мы сможем достичь этого в течение шести месяцев", - сказал он.

Тейнман пояснил, что американские Tomahawk являются узкоспециализированными и очень дорогими. Поэтому, по его словам, Нидерланды не просто собираются их копировать - чистема будет значительно дешевле, своего рода бюджетной версией.

"Они должны быть недорогими и иметь возможность быстро поставляться, да еще и в больших количествах", - сказал государственный секретарь обороны.

Он добавил, что уже есть нидерландские компании, которые имеют опыт в этой области, - их будут пытаться привлечь к сотрудничеству. Тейнамн также рассказал, что если высокоточное оружие будет разработано, его будут продавать другим странам.

"Что достаточно хорошо для Нидерландов, то также достаточно хорошо для Германии, Франции, Италии, Испании и Греции", - резюмировал он.

Ракеты Tomahawk: важные новости

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинский майор Олег Ширяев, командир 225-го батальона, обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Во время интервью на передовой в Сумской области офицер признал, что украинской армии критически не хватает дальнобойных средств поражения, которые могли бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Главное, что нам нужно, - это ракеты большой дальности. Мы будем защищать нашу страну всеми доступными нам средствами. Эта война - самая большая война в мире со времен Второй мировой войны", - заявил он.

Майор подчеркнул, что борьба Украины - это не только сопротивление российской агрессии, но и завершение длительной исторической борьбы за независимость от Москвы.

