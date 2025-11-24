Прогноз погоды на вторник кого-то может не порадовать.

В Украине во вторник, 25 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, заявляет "Укргидрометцентр". В западных областях будет небольшой дождь и мокрый снег. Особое внимание для автомобилистов — на дорогах гололедица. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

"Ночью и утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с, в Карпатах, а днем также в большинстве центральных и южных областей — местами порывы 15–18 м/с", - говорится в публикации в Facebook.

Температура воздуха ночью — от +3 до -2°, днём — +3…+8°.На юге ночью +1…+6°, днём +8…+13°, в Крыму местами — до +17°. В Киеве и области — тоже облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью — от +3 до –2°, днём — +3…+8°. В Киеве ночью — около 0…+2°, днём — +6…+8°.

Ранее УНИАН сообщал, какой будет погода в Украине в последние дни осени.

Погодные условия будут иметь изменчивый характер с неравномерным распределением температурного поля, осадков и колебаниями атмосферного давления.

