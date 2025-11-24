Он подчеркнул, что такая зарплата не будет стимулировать молодежь идти в армию даже в мирное время.

На сегодня зарплата украинских военных не является конкурентной по сравнению с другими сегментами жизнедеятельности государства или частного бизнеса. Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

"На текущий момент вопрос заработной платы стоит очень остро, потому что военнослужащий получает 20 тысяч гривень. Это чистая зарплата и если он находится на выполнении боевых задач - 30 дней на передней линии, то он будет получать еще 100 тысяч, то есть получит 120 тысячь", - отметил он.

По его словам, такая низкая зарплата без "боевых" не будет стимулировать молодежь служить в украинской армии в мирное время.

"Что можно купить для своей семьи здоровому умному молодому человеку на 500 долларов в месяц, то есть на 20 тысяч гривень? Это не конкурентная зарплата для молодежи", - сказал Федоренко.

Он отметил, что нужно говорить о повышении заработных плат, а это должны профинансировать наши партнеры. Защитник добавил:

"Если не даете своих солдат, то сделайте так, чтобы наши солдаты были обеспечены. Потому что как ни крути, мы стоим на страже спокойствия и безопасности Европы в целом. Об этом нужно помнить".

Выплаты для военных

Как сообщал УНИАН, в Украине есть выплаты военным, размер которых зависит от многих факторов - звания, рода войск, близости к фронту и других факторов. Денежное обеспечение состоит из двух частей - оклада и надбавок.

Первая часть зарплаты, оклад, зависит от звания и рода войск солдата. Чем выше должность, тем больше выплаты. В 2025 году, например, оклад рекрута (начальное звание) будет составлять около 20 тысяч гривен. Самые большие базовые оклады и командиров и их заместителей - от 50 до 60 тысяч гривень.

Надбавки к зарплате могут меняться в зависимости от того, где военнослужащий несет службу.

Чем ближе к линии фронта служит солдат, тем больше боевые выплаты. Солдатам, которые выполняют задачи согласно боевым приказам, платят 30 тысяч гривень надбавки к окладу. Столько же платят тем, кто разминирует территории. Военным, которые выполняют задачи в штабах и командовании, руководят подразделениями, доплачивают 50 тысяч гривень.

Если военнослужащий находится на передовой, то получает доплату 70 тысяч гривень. А зарплата 100 тысяч гривень у военных начисляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Таким образом, суммарная зарплата военных с окладом и надбавками может варьироваться от 20 до 200 тысяч гривень.

