В ноябре россияне установили абсолютный суточный рекорд применения управляемых авиабомб, поделился эксперт.

Для РФ в Украине на многих проблемных участках фронта управляемые авиабомбы стали "спасательным кругом", и оккупанты на максимум выводят их применение.

Пока украинские войска эту проблему не решат, "говорить о каких либо масштабных и стремительных прорывах не приходится", поделился мнением военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале в субботу, 11 ноября. "РОВ (российские оккупационные войска, - Ред.) выводят на максимум применение УАБ, которые для них стали спасательным кругом на многих проблемных участках фронта...", - отметил он.

Эксперт добавил, что на протяжении прошедших суток вражеская авиация в зоне боевых действий использовала 70 управляемых бомб.

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"Всего за 10 дней ноября уже было применено более 550 УАБ россиянами, и вполне возможно, что ноябрь станет рекордным по этому показателю. По крайней мере, 6 ноября был установлен абсолютный суточный рекорд применения УАБ - 103", - поделился Коваленко.

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Стоит отметить, что российские захватчики часто применяют УАБ в Херсонской области, из-за атак противника есть много жертв, пострадавших и разрушений.

Утром 11 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам противника. Также в Генштабе поделились, что Сили обороны украинского государства продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

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