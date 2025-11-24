'Витя' возвращается: стартовали съемки второго сезона original-сериала Киевстар ТВ об автослесаре-психологе

Киевстар ТВ объявляет о старте съемок второго сезона комедийно-драматического сериала "Витя " - original-проекта платформы. Драмеди реализуется в рамках стратегического соглашения Киевстар ТВ и FILM.UA Group и продолжает важную работу по развитию украинского сериального производства для ОТТ-платформ.

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из Лубен (Виктор Дуфинец), который мечтает о психологической карьере в Киеве. Начинающий психолог становится местной знаменитостью благодаря нестандартному подходу - консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Ежедневно он сталкивается с человеческими переживаниями, помогая каждому разобраться с собственными страхами и проблемами. Впрочем, сам герой сталкивается со сложным выбором: остаться в родном городе или отправиться в Киев, чтобы достичь новых профессиональных высот. К слову, первый сезон сериала "Витя" можно посмотреть на платформе по ссылке.

Второй сезон раскрывает дальнейший путь главного героя Вити: переехав в столицу, он начинает новый этап своего профессионального роста. Перед Витей открывается новая рабочая среда, профессиональные вызовы и знакомства, которые будут влиять не только на работу, но и на личную жизнь. Психология, драматические ситуации клиентов, узнаваемые характерные типы и теплый юмор, который покорил зрителей в первом сезоне, остаются неотъемлемой частью истории.

Вместе с Витей развиваются и другие персонажи: любимец зрителей Леха (Владислав Мелешко) проходит через испытания взросления и ответственности. Появятся и новые персонажи, которые откроют еще больше возможностей для сюжетных линий. Во втором сезоне ставки растут, и Витя должен доказать, что готов двигаться вперед, развиваться вместе с жизнью и находить баланс между работой, друзьями и чувствами.

"Витя " - это первые шаги платформы Киевстар ТВ в создании original-контента. Компания инвестирует в качественный украинский сериальный продукт, расширяя горизонты для зрителей и профессионалов индустрии. Напомним, что драмеди основано на короткометражном одноименном фильме режиссера Максима Сусиды - дипломной работе в Украинской Киношколе, которая позже получила награду на Eastern European Short Film Awards, а также была номинирована на фестивале "Mykolaichuk OPEN".

"После успеха первого сезона "Витя" мы рады продолжить историю героя. Это еще один шаг в нашей стратегии развития качественного украинского контента для ОТТ-платформы Киевстар ТВ, который сочетает юмор, драму и социальные темы. Мы уверены, что новые эпизоды подарят зрителям яркие эмоции, а также покажут, что украинские сериалы могут быть современными, глубокими и интересными для широкой аудитории",- отмечает Павел Рыбак, CEO Киевстар ТВ.

Съемки сериала уже стартовали. Второй сезон "Вити" выйдет эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ - и обещает еще больше жизни, подлинности, смеха и теплых человеческих историй. Следите за новостями, чтобы узнать больше.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

FILM.UA Group - один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе и безоговорочный лидер украинского рынка аудиовизуального контента и развлечений. Компания специализируется на производстве игровых фильмов, телесериалов и анимационного контента. Кроме того, FILM.UA Group активно занимается международной дистрибуцией контента, включая кинотеатральные релизы, и предоставляет комплексные услуги по адаптации и локализации контента. Группа управляет собственными телеканалами и оперирует киностудийным комплексом в Киеве.

Среди проектов - полнометражные фильмы "Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Поезд в 31 декабря", трилогия "Сумасшедшая свадьба", "Цена правды", сериалы-альманахи "Первые дни", "И будут люди" и многие другие.