Курс гривни к евро установлен на уровне 48,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,37 гривни за доллар, таким образом украинская ослабилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,92 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,41/42,44 грн/долл., а евро - 48,98/49,00 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 ноября вырос на 14 копеек и составляет 42,49 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 49,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,48 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 8 копеек и составляет 42,43 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 49,05 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,83 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

