Вражеские ПВО в АРК также "прикрывают" путь к Новороссийску.

Во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР Минобороны уничтожили ряд важных целей россиян - по данным ВМС ВСУ, среди них есть уникальный радиотелескоп РТ-70. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

В частности его попросили прокомментировать информацию Главного управления разведки о поражении на территории АРК ряда радиолокационных систем.

По словам военного, на территории украинского полуострова, захваченного в 2014 году, враг разместил очень много различных систем ПВО.

Видео дня

"Сколько там стоит радиолокационных средств, пожалуй, и сами россияне вам не скажут. Потому что постоянное движение, постоянная поддержка эшелона. Постоянное поддержание плотности достаточно большой, высокой на временно оккупированной территории Крыма, конечно, не случайно. Ее цель - и прикрытие так называемого Крымского моста, и прикрытие всей военной инфраструктуры Крыма, который оккупанты насытили за период полномасштабного вторжения достаточно серьезно", - сказал Плетенчук.

Эшелонированная ПВО России в АРК, отметил спикер, также прикрывает Новороссийск (РФ), где базируются, в частности, ракетоносители Черноморского флота РФ. Ведь много средств поражения, уточнил военный, может идти по территории полуострова, потому что речь и об Азовском море. Плетенчук добавил, что в любом случае прореживать эту плотность это вопрос № 1, потому что пока есть плотность ПВО выполнять другие миссии довольно сложно. Поэтому абсолютно понятны стратегия и тактика, и россияне всегда пытаются компенсировать потери.

"Но компенсировать потери средств, которые были сейчас, будет по меньшей мере очень дорого, не говоря о том, что очень сложно... Радиотелескоп вообще уникальный. Этот объект был создан еще в советское время для контроля спутниковой группировки вообще. То есть, это уникальный объект, на самом деле. Да, здесь есть и средства радиолокационной разведки для разоблачения обстановки, но в любом случае хотите проторить путь к другим вражеским объектам, то начинается это с ПВО", - подчеркнул спикер.

Удары по Крыму

Напомним, 31 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на территории временно оккупированного Крыма уничтожен ряд важных целей российских захватчиков. Говорилось, что бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" поразили дорогостоящие цели - радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

Вас также могут заинтересовать новости: