Отмечается, что этого пополнения запасов по-прежнему будет недостаточно.

Даже после того, как пакет военной помощи для Украины на 60,8 миллиардов долларов был принят Сенатом США, остается неясным, сколько времени потребуется для передачи необходимого вооружения ВСУ на линию фронта, и спасет ли оно от российского наступления, пишет Politico.

"Насущный вопрос заключается в том, насколько быстро будут доставлены материальные средства, оружие и боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды и системы ПВО. Произойдет ли все это в самый последний момент, накануне ожидаемого российского наступления в июне или июле, которое, как опасаются украинские командиры, может пробить дыры на линии фронта Украины? И если да, то что будет после?" - отмечается в публикации.

Указывается, что все это частично зависит от того, сколько средств было заранее размещено в Европе в ожидании одобрения пакета Конгрессом США: Пентагон подавал обнадеживающие сигналы о том, что он накапливает запасы комплекта перед голосованием.

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"Мы ожидаем, что приоритетом будет артиллерия (боеприпасы и стволы), а также системы противовоздушной обороны и ракеты для пополнения запасов, истощенных недавними российскими авиаударами, особенно по энергетической инфраструктуре Украины", - отметил аналитик Королевского института вооруженных сил в Лондоне Мэтью Сэвилл.

Однако, по его мнению, даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не создаст немедленного паритета, "но поможет сократить разрыв", послужит для столь необходимого "повышения боевого духа" и обеспечит "необходимые предварительные условия для восстановления украинских боевых сил и, что особенно важно, для шанса добиться прогресса в следующем году".

"И тем не менее, этих пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным приближением российского шторма. И уж точно Украине не хватит сил, чтобы самой перейти в наступление", - констатировали в Politico.

Там акцентировали, что только 28 миллиардов долларов из утвержденного пакета предназначены для прямых военных поставок со стороны США, 13,9 миллиардов долларов - для помощи Украине в закупке оборудования на рынке, а 13,7 миллиардов долларов - для закупки американских систем у частного сектора.

"Что же произойдет после того, как этот пакет будет использован для отражения российской атаки? И может ли Украина рассчитывать на контрнаступление следующей весной?... К сожалению, непредсказуемость поставок вряд ли улучшится из-за предстоящих выборов как в США, так и в Европе. На самом деле, она может усугубиться. Но в Киеве надеются, что даже если бывший президент США Дональд Трамп будет переизбран, у Европы теперь есть время подготовиться, и она сможет вмешаться и восполнить дефицит потребностей Украины в следующем году", - говорится в публикации.

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, в ночь на 24 апреля Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд. долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Законодатели одобрили этот пакет преимущественным большинством голосов: голоса "за" отдали 79 сенаторов, "против" высказались 18.

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