Даже после того, как пакет военной помощи для Украины на 60,8 миллиардов долларов был принят Сенатом США, остается неясным, сколько времени потребуется для передачи необходимого вооружения ВСУ на линию фронта, и спасет ли оно от российского наступления, пишет Politico.
"Насущный вопрос заключается в том, насколько быстро будут доставлены материальные средства, оружие и боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды и системы ПВО. Произойдет ли все это в самый последний момент, накануне ожидаемого российского наступления в июне или июле, которое, как опасаются украинские командиры, может пробить дыры на линии фронта Украины? И если да, то что будет после?" - отмечается в публикации.
Указывается, что все это частично зависит от того, сколько средств было заранее размещено в Европе в ожидании одобрения пакета Конгрессом США: Пентагон подавал обнадеживающие сигналы о том, что он накапливает запасы комплекта перед голосованием.
"Мы ожидаем, что приоритетом будет артиллерия (боеприпасы и стволы), а также системы противовоздушной обороны и ракеты для пополнения запасов, истощенных недавними российскими авиаударами, особенно по энергетической инфраструктуре Украины", - отметил аналитик Королевского института вооруженных сил в Лондоне Мэтью Сэвилл.
Однако, по его мнению, даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не создаст немедленного паритета, "но поможет сократить разрыв", послужит для столь необходимого "повышения боевого духа" и обеспечит "необходимые предварительные условия для восстановления украинских боевых сил и, что особенно важно, для шанса добиться прогресса в следующем году".
"И тем не менее, этих пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным приближением российского шторма. И уж точно Украине не хватит сил, чтобы самой перейти в наступление", - констатировали в Politico.
Там акцентировали, что только 28 миллиардов долларов из утвержденного пакета предназначены для прямых военных поставок со стороны США, 13,9 миллиардов долларов - для помощи Украине в закупке оборудования на рынке, а 13,7 миллиардов долларов - для закупки американских систем у частного сектора.
"Что же произойдет после того, как этот пакет будет использован для отражения российской атаки? И может ли Украина рассчитывать на контрнаступление следующей весной?... К сожалению, непредсказуемость поставок вряд ли улучшится из-за предстоящих выборов как в США, так и в Европе. На самом деле, она может усугубиться. Но в Киеве надеются, что даже если бывший президент США Дональд Трамп будет переизбран, у Европы теперь есть время подготовиться, и она сможет вмешаться и восполнить дефицит потребностей Украины в следующем году", - говорится в публикации.
Помощь Украине от США - актуальное
Напомним, в ночь на 24 апреля Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд. долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.
Законодатели одобрили этот пакет преимущественным большинством голосов: голоса "за" отдали 79 сенаторов, "против" высказались 18.