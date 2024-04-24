США планируют сосредоточиться на неотложных потребностях ВСУ на фронте.

В рамках предоставления новой помощи Украине США планируют сосредоточиться на неотложных потребностях украинских войск на фронте, а уже позже перейти к рассмотрению долгосрочной стратегии Украины по отражению российской агрессии. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что как только мы сможем получить дополнительное финансирование, как только Сенат примет его, мы сможем доставить им критически важные материалы и оружие, которые им нужны сейчас, чтобы начать добиваться перемен на поле боя. Все идет не в пользу украинцев на Донбассе и уж точно не в других частях страны… Поэтому, как только президент (Джо Байден) получит законопроект на свой стол и сможет его подписать, мы предоставим им те возможности, в которых они сейчас больше всего нуждаются", - сказал Кирби.

По его словам, ближе к лету-осени США продолжат консультации с Украиной относительно долгосрочной стратегия по отражению российской агрессии, чтобы адаптировать пакеты помощи для удовлетворения этих потребностей.

Видео дня

Он подчеркнул, что как только документ попадет на стол президента США, он подпишет его как можно скорее.

"Я также могу заверить вас, что быстро вслед за этим вы увидите первый пакет помощи Украине в области безопасности", - уверил Кирби.

Что может войти в первый пакет помощи Украине

Относительно содержания первого пакета помощи, Кирби отказался предоставлять подробности. Однако он отметил, что ВСУ нужны средства ПВО - ракеты-перехватчики, а также артиллерия, в частности 155-мм калибра.

"Я думаю, им не помешают и другие средства дальнего действия, например, HIMARS. А стрелковое оружие и боеприпасы всегда пользуются большим спросом. И, знаете, возможно, некоторые транспортные средства - гусеничные, колесные и тому подобное. Надо будет посмотреть", - добавил представитель Белого дома.

США одобрили долгожданную помощь Украине

Палата представителей США поддержала законопроект о финансовой и военной помощи Украине в субботу, 20 апреля. 24 апреля Сенат одобрил этот пакет большинством голосов. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом. По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи, в который войдет артиллерия, средства ПВО и бронетехника.

Вас также могут заинтересовать новости: