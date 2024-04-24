Следующим шагом должна стать передача документа на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд. долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Как стало известно по трансляции заседания, законодатели одобрили этот законопроект. Голоса "за" отдали 79 сенаторов, "против" высказались 18.

Следующим шагом должна стать передача этого документа на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Видео дня

Обновлено: Президент США Джо Байден подпишет пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню 24 апреля, чтобы возобновить поставки вооружений Киеву на этой неделе, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Помощь Украине от США

Напомним, что в субботу, 20 апреля 2024 года, Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине – из американского бюджета на это выделят 60,84 миллиарда долларов.

Эти средства распределят по нескольким направлениям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 49,9 млрд долларов пойдут на оборонные расходы, 7,8 млрд долларов – потенциальная бюджетная поддержка, 1,57 млрд долларов – экономическая помощь. Еще 400 млн долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Стоит отметить, что в тот же день Палата представителей США проголосовала за принятие акта о возможности конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: