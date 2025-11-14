Перед группировками 51 армии РФ стоит задача окружить с севера Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Подразделениями Сил специальных операций (ССО) было уничтожено место накопления личного состава 51 армии РФ в населенном пункте Уют в Донецкой области.

Как сообщили ССО в Telegram, в момент применения дронов в здании сосредотачивался вражеский контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр.

Отмечается, что противник накапливал силы под прикрытием погодных условий.

"Перед группировками 51 армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации. Несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются", - говорится в сообщении.

Удары по россиянам

Как сообщал УНИАН, 13 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Крыму есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции противовоздушной обороны в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов. Для поражения вражеских объектов состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый".

Вас также могут заинтересовать новости: