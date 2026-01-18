За сутки зачистили почти километр: как ВСУ выбивают врага под Покровском

Теперь противник лишен возможности использовать этот участок для укрытия и маневра.

В течение суток на Покровском направлении украинские военные зачистили участок местности протяженностью около 900 метров. Об этом сообщили в 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ШР ДШВ.

"Операция осуществлялась в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности", - рассказали в подразделении.

Военные пояснили, что во время операции операторы БПЛА "обеспечивали непрерывное ведение района с воздуха, обнаружение противника и контроль за передвижением в зоне проведения зачистки". На земле же действовали мобильные группы на квадроциклах, которые осуществляли маневренное продвижение и непосредственную зачистку местности.

"Контроль над участком восстановлен, противник лишен возможности использовать его для укрытия и маневра", - заявили в подразделении.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, украинская армия добилась успеха на Покровском направлении. По данным аналитиков Института изучения войны, последние геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что Силы обороны Украины недавно продвинулись на северо-запад от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

Также мы писали, что ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области. По информации группировки войск "Восток", этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Также там рассказали, что на Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закитное: враг проводит постоянные штурмы, но успеха не имеет.

В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты начали перебрасывать десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления для поддержания темпа своих наступательных действий. Отмечалось, что такие процессы свидетельствуют о ощутимом влиянии потерь врага на боеготовность подразделений на этих направлениях.

