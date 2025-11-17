РФ платит страшную цену за незначительные продвижения в Покровске, говорит Евгений Дикий.

РФ удалось навязать Силам обороны Украины тяжелые городские бои в Покровске и Мирнограде. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"И в Покровске и в Мирнограде идут тяжелые, затяжные, длительные уличные бои. Независимо от того, мы до сих пор еще ставим себе цель удержать город, или это уже агрегатные бои. Я не готов сейчас это сказать, если честно. Но операции выхода, с врагом на хвосте, это всегда тяжелее всего. Наступать на самом деле проще, чем отступать", - сказал Дикий.

Он добавил, что значительно сложнее организовывать отступательную операцию с полуокруженных позиций. В то же время эксперт отметил, что Силам обороны удалось существенно задержать россиян в районе Покровска.

Видео дня

"Если им сейчас даже и достанутся Покровск с Мирноградом, а скорее всего достанутся. Хотя успехи корпуса "Азов" к северу от города дают определенную какую-то осторожную надежду, но в целом там очень плохая ситуация. Мы там смогли задержать россиян очень серьезно. Они там платят абсолютно страшную цену за свое незначительное продвижение", - подчеркнул Дикий.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что россияне пытаются окружить Силы обороны в Покровске и Мирнограде. Эксперты отмечают, что россияне предпочитают попытки полностью перерезать логистические пути в город.

О том, что РФ не оставляет попыток окружить город, сообщает и командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь. По его словам, ситуация в городе меняется каждый час, а РФ пытается закрепиться в многоэтажках на юге города.

