Ноль децибелов был установлен на уровне порога человеческого слуха, или самого тихого звука, который может услышать человек.

Сложно выделить абсолютно тихое природное место, поскольку оно сильно варьируется из-за влияния, например, шума ветра, диких животных, шелеста растительности, туристов и самолетов, пролетающих над головой. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что хорошим кандидатом, считающимся, по крайней мере, самым тихим национальным парком в США, является кратер Халеакала, расположенный на высоте 3055 метров над уровнем Тихого океана на вулкане Восточный Мауи на гавайском острове Мауи.

"Естественные звуки, панорамные виды и темное ночное небо во многом способствуют созданию уникальной атмосферы Халеакалы. Уровень окружающего шума в кратере Халеакала настолько низок, что приближается к порогу человеческого слуха", - поясняет Служба национальных парков.

Видео дня

Интересно, что там глубокий кратер защищает от ветра, а отсутствие растительности в засушливом ландшафте препятствует шелесту растений и не позволяет животным обосноваться здесь. Там действительно может быть очень тихо.

"Естественный звуковой ландшафт Халеакалы является основополагающим ресурсом парка, поскольку низкие фоновые шумы играют жизненно важную роль в здоровье природных экосистем парка. В 2003 году были проведены измерения как естественных, так и существующих акустических условий в парке", - поясняет Служба национальных парков в отдельном документе.

Важно, что средний дневной уровень естественного фонового шума варьировался от 21 децибел в отдаленных районах до 45 децибел вдоль береговой линии. Кратер Халеакала - одно из самых тихих мест в системе национальных парков, где уровень звука порой приближается к порогу человеческого слуха и достигает 10 децибел. Средний уровень окружающего шума в дневное время суток демонстрирует такую ​​же изменчивость, как и в естественных условиях окружающей среды, варьируясь от 23 децибела в отдаленных районах до 46 децибел в районах, где посетителей больше.

Отмечается, что хотя уровень шума варьируется, это очень тихо: посетители кратера утверждают, что могут слышать биение собственного сердца. Но в самом тихом месте на Земле, специально спроектированном для обеспечения низкого уровня шума, уровень окружающего шума составляет минус 24,9 децибела.

Самое тихое место на Земле, созданное человеком

Безэховая испытательная камера в лаборатории Орфилда в Миннеаполисе, штат Миннесота, признана самым тихим местом на Земле. За свою историю она получала этот титул трижды. Orfield Laboratories поясняет:

"Безэховая камера определяется как помещение с высоким уровнем звукопоглощения - 99,99% звука. Эта камера, расположенная в аккредитованной NVLAP акустической лаборатории Орфилда, может использоваться как полностью безэховая, так и с добавлением отражающей плоскости на полу. Примерные номинальные размеры камеры следующие: 3,8 м x 3,2 м x 2,1 м".

Интересно, что после получения первоначальной аккредитации Орфилда в 1997 году лаборатория подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию низких уровней звука в камере (-9,4 децибел, -13,4 децибел, -24,9 децибел), что привело к трем рекордам Гиннесса в категории "Самое тихое место на Земле" (2004, 2012, 2021). С тех пор лаборатория функционирует как испытательный центр и место для посетителей, интересующихся сенсорной депривацией.

Отмечается, что камера спроектирована таким образом, чтобы максимально поглощать звук. Для рассеивания звуковой энергии и предотвращения стоячих волн используются клинья из стекловолокна и пенопласта. Кроме того, камера построена на виброгасителях, чтобы минимизировать проникновение звука извне.

Вокруг камеры возникло множество легенд, не имеющих под собой никаких оснований. Например, утверждается, что никто не "выжил", оставаясь внутри более 45 минут. Один репортер пробыл внутри камеры 3 часа, чтобы доказать обратное. Хотя эти слухи не соответствуют действительности, это всё равно может вызывать беспокойство. Посетители сообщали о тошноте и дезориентации, а также о том, что слышали, как их кровь движется по венам и артериям, и даже слышали собственное моргание.

Как звук быть "отрицательным"

Интересно, что звук не может быть отрицательным, но децибелы, единица измерения звука, вполне может. Национальный институт глухоты и других нарушений коммуникации поясняет:

"Децибелы отличаются от других привычных шкал измерения. В то время как многие стандартные измерительные приборы, такие как линейки, линейны, шкала децибел - логарифмическая. Такая шкала лучше отражает то, как изменения интенсивности звука воспринимаются нашими ушами. Чтобы понять это, представьте себе здание высотой 24,5 м. Если мы надстроим ещё 3 м, здание станет на 12,5% выше, что покажется нам лишь немного выше; это линейная мера. Используя логарифмическую шкалу децибел, если звук имеет громкость 80 децибел, а мы добавим ещё 10 децибел, звук станет в десять раз интенсивнее и будет казаться нам примерно вдвое громче".

Интересно, что ноль децибелов был установлен на уровне порога человеческого слуха, или самого тихого звука, который может услышать человек. В одной из этих безэховых камер уровень окружающего шума ещё ниже.

Новости науки

Новое исследование свидетельствует о существовании двух колоссальных подземных структур, простирающихся от границы ядра и мантии вглубь планеты. Они "возвышаются" на 1000 км - почти в 100 раз выше Эвереста - и расположены под Африкой и центральной частью Тихого океана.

Вас также могут заинтересовать новости: