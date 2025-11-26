Чиновники рассматривают возможность получения промежуточного кредита от ЕС, чтобы помочь Киеву удержаться на плаву.

Европейские страны работают над экстренным планом "Б", чтобы не допустить того, чтобы Украина осталась без денег в начале следующего года, если им не удастся договориться об использовании замороженных российских активов в пользу Киева, пишет Politico.

Месяц назад лидеры Евросоюза надеялись согласовать предложение об использовании замороженных резервов Москвы для предоставления Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро, но инициативу заблокировал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, на территории которой хранятся эти средства.

Теперь, на фоне активизации мирных переговоров и нехватки средств у Киева, вопрос о том, что делать с российскими активами, приобрел новую срочность. "Если мы не двинемся, другие сделают это раньше нас", — сказал один из представителей ЕС на правах анонимности.

Европейские чиновники предполагают, что новый мирный рывок президента США Дональда Трампа может укрепить поддержку плана по использованию замороженных активов в качестве репарационного кредита. По этому варианту деньги должны будут быть возвращены Москве только в маловероятной ситуации, если Россия сама согласится выплатить Украине ущерб от войны, пишет СМИ.

Европейские дипломаты ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит своим юристам представить проект правового текста по репарационному кредиту, поскольку растет политическая поддержка этого решения.

Возражения Бельгии

Несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в последние недели, де Вевер по-прежнему выражает обеспокоенность юридическими рисками и возможной ответной реакцией со стороны Москвы, если российские активы будут использованы для кредита.

Поэтому политики и эксперты в Брюсселе теперь прорабатывают, как поддержать Украину в случае, если репарационный кредит не удастся подготовить вовремя для утверждения на саммите ЕС 18 декабря.

По словам четырех чиновников, одна из набирающих поддержку идей — "переходный", или "мостовой" кредит, профинансированный за счет заимствований Евросоюза, чтобы удержать Украину на плаву в первые месяцы 2025 года.

Это дало бы больше времени, чтобы подготовить полноценный репарационный кредит на основе российских активов с учетом условий, приемлемых для Бельгии, и создать устойчивый механизм поддержки. Сообщается, что Украина могла бы вернуть этот первоначальный "мостовой кредит ЕС" после того, как получит средства по долгосрочному репарационному механизму.

Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург призвали Комиссию продолжать работу над вариантами финансирования Украины.

Срочность в этом вопросе

Комиссия прекрасно понимает, насколько срочной стала необходимость в решении — Киев предупреждает, что может остаться без денег в первые месяцы следующего года. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что союзники по ЕС "в ближайшие дни" финализируют решение, которое "обеспечит финансирование" и даст Украине "предсказуемость".

В долгосрочной перспективе репарационный кредит рассматривается как единственный реальный вариант. У стран ЕС нет желания использовать собственные национальные бюджеты для предоставления Украине прямых грантов: многие уже сталкиваются с дефицитами и высокими затратами на обслуживание долгов. Поэтому способность убедить Бельгию — ключевой элемент успеха.

"Мы надеемся, что сможем решить их сомнения. Мы действительно не видим никакого другого реального варианта, кроме репарационного кредита", — отметил один из дипломатов ЕС. По его словам, одна из идей — "сочетать репарационный кредит с одним из других вариантов". Но это, "не должно занять слишком много времени, ведь сейчас ощущение срочности только растет".

Проблемы даже с "мостовым кредитом"

При этом остаются проблемы и с созданием "мостового кредита" на основе совместных займов ЕС. Возможно, самым большим препятствием является то, что для такого заимствования потребуется одобрение всех 27 стран ЕС, а Венгрия давно противится новым мерам по финансированию помощи Украине.

Поэтому рассматривается возможность представить мостовой кредит как инструмент для восстановления Украины, а не для финансирования военных нужд — это могло бы повысить шансы на поддержку этого плана.

Еще один фактор — растущий импульс мирных переговоров, команда Трампа стремится приблизить представителей Украины и России к мирному соглашению. Европейские чиновники на прошлой неделе встретили с возмущением идею из первоначального американского мирного плана, согласно которой США должны были бы получать прибыль от использования российских активов в ходе восстановления Украины.

Замороженные российские активы для Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Орбан заблокирует всю помощь ЕС, пока Киев не подпишет "мирный план" Трампа. "Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией", - написал премьер Венгрии.

Кроме того, мы также рассказывали об одном из подвохов "мирного плана" для Украины. Согласно "мирному плану" Трампа, замороженные российские активы должны были служить эквивалентом бонуса за подписание для Вашингтона.

