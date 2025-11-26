Рассказываем, кого сейчас могут мобилизовать, и ожидаются ли какие-либо изменения в декабре 2025.

В Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас на службу призывают тех военнообязанных мужчин, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки. Рассказываем, как будет проходить в декабре мобилизация в Украине - возраст, ключевые требования и категории граждан, которые подлежат первоочередному призыву.

Мобилизация в Украине сегодня - кого призывают

С 1 декабря в Украине не предусмотрено каких-либо изменений в процессе мобилизации. Он, как и ранее, регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и действующие правила остаются прежними. Порядок призыва и другие нормы продолжают действовать в том виде, в котором были утверждены ранее.

Кого мобилизуют сейчас в Украине:

мужчин 25-60 лет без опыта службы - основной контингент, который призывают, при условии, что нет противопоказаний по здоровью и нет отсрочки или брони от мобилизации;

мужчин 18-60 лет с опытом службы - речь идет о тех, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или состоит в офицерском резерве, не имеет проблем со здоровьем, не позволяющих нести службу, и не имеет брони и отсрочки;

тех, кто ранее был снят с учета по состоянию здоровья, но затем признан годным повторно - если повторная ВВК определила категорию "годен", то человека могут мобилизовать;

лиц со статусом "ограниченно годен" - могут призвать также в том случае, если ВВК признает их годными к несению военной службы.

Отметим, что мобилизация с 18 лет в Украине возможна лишь для тех, кто является военнообязанным - то есть, попадает под вторую категорию, описанную выше. Если же в военно-учетном документе указано, что парень - призывник, то призвать на службу могут лишь с 25 лет (это минимальный возраст призыва).

Ребята 18-24 лет могут по своему желанию подписать с Минобороны Контракт 18-24. Служить по контракту могут пойти и другие возрастные категории – но лишь при условии, что они признаны годными по состоянию здоровья и успешно прошли профессионально-психологический отбор.

Для граждан старше 60 лет также предусмотрен годовой Контракт 60+ на военную службу, но, чтобы в этом возрасте попасть на службу, нужно пройти ВВК и соответствовать ряду критериев - берут далеко не всех.

Напомним, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон N4630-IX, который позволяет предприятиям бронировать работников, имеющих проблемы с военным учетом. То есть, если ранее они могли сразу попадать под мобилизацию, то теперь у таких военнообязанных есть 45 дней, чтобы урегулировать формальности или устранить нарушения воинского учета.

